彰檢將提12人當選無效之訴 當選議員、鄉長錯愕喊冤

彰化地檢署針對五合一選舉中涉嫌賄選的當選人，將對包括4名縣議員、2位鄉長、5位鄉鎮代表及1名村長共12人提起當選無效之訴，首波已向彰化地方法院提起當選無效之訴共7人，另還有5人將會列為第二波，不過被提當選無效之訴的議員和鄉長當選人都說沒賄選、很錯愕。

彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒表示，針對當選人對其親友或競選團隊成員之賄選行為，有共同參與、授意或同意等不違背其本意等情形，均屬當選人之共同賄選行為，因此首波共對7人提起當選無效之訴。

首波已被提起當選無效之訴者共7人，包括縣議員第一選區林茂明（無黨）、第二選區黃俊源（國民黨）、第三選區施嘉華（國民黨），芳苑鄉長當選人林保玲（國民黨）、鄉民代表當選人芳苑鄉洪江懷、竹塘鄉林全，社頭鄉廣福村長蕭建元。

彰檢第二波將陸續提出當選無效之訴的包括有縣議員第六選區的蕭妤亘（國民黨）、二水鄉長蘇界欽（無黨），還有鄉代當選人二水鄉陳昭麟、大村鄉賴英瑜、社頭鄉張聰平等5人。

彰化地檢署查獲當選者或團隊人員涉及賄選案件共有45件，依選罷法規定，檢方將會針對已起訴、在押事證明確的相關當選人，在12月2日公告當選後30日內提出當選無效之訴。

已被提起當選無效之訴的二名縣議員當選人林茂明、施嘉華均在押，被提當選無效之訴的芳苑鄉長當選人林保玲今天得知消息顯得錯愕，她說，她算政治素人，也沒有樁腳，都是靠挨家挨戶把選票走出來，選舉期間也沒有因為賄選案被傳訊過，完全無法理解，為她會被提起當選無效之訴。

已被列為第二波要提起當選無效之訴的縣議員當選人蕭妤亘說，她覺得很誇張，為何她什麼都不知道，也都沒被約談過，根本沒賄選，她行得正，不會怕；二水鄉長蘇界欽也說，他覺得很莫名其妙，他並沒賄選，也沒被檢調約談過，怎麼就對他提起當選無效之訴。

吳宇軒表示，被提起當選無效之訴的不一定是候選人當事人被抓到，只要是競選團隊、樁腳等幫候選人買票涉賄，當選人一樣會被提起當選無效之訴。

其中首波被提起當選無效之訴的5連霸縣議員林茂明，涉嫌透過吳姓、陳男樁腳以現金每票500 到1千元不等向選民賄選，並查扣到賄選金額4千元，檢調擴大偵辦，選後將林茂明收押。