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被辱罵「假孝子」哥哥喊告 張淑晶開庭不認罪：我說的都是事實！

聯合報／ 記者張已亷林孟潔／台北即時報導

女房東張淑晶坑騙多名房客而入監服刑，她去年8月和哥哥張振盛因父母扶養爭議鬧上法院，當面痛罵對方「假孝子」、「無恥」，哥哥不堪受辱憤而提告妨害名譽罪嫌，台北地方法院今（21日）開庭，張淑晶否認犯行，表示自己說的都是事實。

張淑晶（53歲）多次刊載不實租屋訊息坑騙房客，犯偽造文書罪判刑入監，今年又因誣告房客而被法院判5年6月、8年6月定讞。

張淑晶多年前認為哥哥張振盛未盡到扶養父母的責任，皆由她支出照顧費用，提民事訴訟請求哥哥返還代墊扶養費，法院判哥哥應給付16萬餘元；哥哥事後提債務人異議之訴反制，台北地院去年8月26日開庭時，張淑晶當庭痛罵哥哥「假孝子」、「無恥」。

張淑晶挨告妨害名譽，被台北地檢署起訴，台北地院今開庭時，張淑晶得知有媒體旁聽，突然情緒激動地要求法官閉門審理，大喊「不能讓爸爸看到報導」，並和哥哥發生爭吵，兩人被法警制止，法官也強調法院公開審判，任何人皆可旁聽。

法院公設辯護人替張淑晶辯護表示，張女是基於哥哥面對父母的醫療費用與不動產的行為，而說出的詞句，並非抽象謾罵，不構成犯罪要件。

張淑晶說，哥哥不願負擔父母醫療費用，未盡到扶養父母的責任，自己所說皆為事實，否認犯行；張振盛反駁「假孝子」和「無恥」都不是事實。

張淑晶本案今由審查庭法官負責，因張女否認犯行，法官認為仍需時間調查及審判，未來會將案件移由審理庭法官處理。

張淑晶罵哥哥張振盛「假孝子」、「無恥」，台北地方法院今開庭，她否認犯行，表示自己說的都是事實。圖／聯合報系資料照片
張淑晶罵哥哥張振盛「假孝子」、「無恥」，台北地方法院今開庭，她否認犯行，表示自己說的都是事實。圖／聯合報系資料照片

張淑晶 父母 房客 妨害名譽 房東

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