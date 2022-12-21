葉元之節目評論立委趙正宇挨告求償200萬 法院判決出爐

新北市議員葉元之因在電視節目上提到無黨籍立委趙正宇家中搜索出920萬元現金「啟人疑竇」，加上疑曾挖腳競選對手助理等，被趙正宇提告求償200萬元。新北地方法院認為葉元之言論與公共利益相關，屬於「可受公評之事」，駁回趙正宇提告。

趙正宇捲入立委收賄案，2020年7月31日檢調搜索時在其家中查獲920萬元現金，其中170萬元趙正宇無法交代來源，又被查出疑似逃漏稅60萬餘元，台北地檢署起訴貪汙治罪條例財產來源不明罪、稅捐稽徵法，另涉及陽明山國家公園土地案部分，因罪證不足兩度獲不起訴確定。

同年8月5日葉元之上電視節目評論立委收賄案，提到曾聽說趙正宇在立委選舉時，出重金挖腳對手助理，並讓助理繼續留在對手服務處任職，「無間道，等趙正宇選上後，那個助理直接過來趙正宇這邊當助理」，並稱920萬「不知怎麼來的，非常啟人疑竇」。

趙正宇主張，葉元之在節目上指稱他收受殯造業者寶塚公司2000萬元向陽明山管理處等單位施壓，又被葉指惡意挖角競爭對手助理，影響他名譽，向對方求償200萬元，並要求對方登報道歉。

葉元之反辯，稱當時媒體報導殯葬業者透過白手套行賄趙正宇施壓營建署，還在趙正宇的住所扣得疑似賄款現金920萬餘元，他僅是就社會矚目案件表達個人意見，另外助理的事情是聽趙正宇競爭對手陳學聖所述，確實有陳學聖的助理在選後跳槽趙正宇辦公室。

法官認為，當時確實有報紙登在趙正宇疑收受殯葬業者近千萬賄賂，檢調當時也在趙正宇家中搜出920萬元，而趙身為立法委員，此事與政治事務、公共利益高度相關，屬於「可受公評之事」。