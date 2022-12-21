快訊

我國雙價疫苗只買莫德納不買BNT 台大醫曝將碰2問題

性工作者22年前慘遭殺害 凶手被警帶到現場心虛認了：她嫌我太短

遭郭台銘回嗆「朽木為官」 薛瑞元稱對這處訝異：沒什麼好再回應

中天挨罰160萬遭法院撤銷 NCC：一定上訴

中央社／ 台北21日電

NCC今天表示，一定會上訴。圖／聯合報系資料照片
NCC今天表示，一定會上訴。圖／聯合報系資料照片
中天新聞108年間播出「卡救命錢養蚊滅韓」等3則新聞，NCC合計裁處新台幣160萬元。中天電視提起行政訴訟，北高行判決撤銷原處分。NCC今天表示，一定會上訴。

國家通訊傳播委員會（NCC）主任秘書黃文哲指出，目前還沒有收到判決書內容，但是已經從網路資訊得知，強調後續一定會上訴。對於是否有事實查證，黃文哲認為法院應該要尊重NCC，以NCC的認定為主。

中天新聞台於民國108年3月28日的節目「大政治大爆卦」中，以「綠色執政一千零一招：撒錢」為標題，討論農漁產品滯銷議題，節目內容被民眾檢舉捏造謠言。NCC審議後，決議裁罰40萬元。

另外，中天新聞台於108年6月19日播出的「卡救命錢養蚊滅韓」新聞遭民眾檢舉內容不妥、未平衡報導，以及7月1日播出的「蔡救印越登革熱年逾8百萬，韓嘆高雄人命不值錢」新聞遭民眾檢舉未經事實查證。

NCC認定，中天新聞在這兩篇報導中並未將事實陳述，依衛星廣播電視法第27條第3項第4款規定，製播新聞違反事實查證原則，致損害公共利益，決議分別予以裁罰60萬元，合計裁處120萬元。

中天電視公司不服，提起行政訴訟。台北高等行政法院指出，只要媒體有經過確實的事實查證程序，依查證結果有相當理由可確信為真實，縱使最後證明所製播內容與客觀事實未盡相符，亦仍可認為符合事實查證原則。

北高行表示，根據中天電視公司所提出的證據資料，節目中所製播3個新聞有相當理由可信為真實，並未違反事實查證原則。

北高行認為，NCC解釋法律及適用法律有錯誤，以中天未能衡平報導作為裁罰理由，無異將衛星廣播電視法第27條第3項第4款、第53條第6款的處罰行為態樣擴張至處罰違反公平原則的行為，已超過衛廣法的文義範圍，違反處罰法定原則，判決撤銷原處分。可上訴。

NCC 中天新聞 登革熱

延伸閱讀

合一、中天、醣基 合攻小核酸藥

影／NCC推動建置風光互補基地台 優化花蓮同禮部落通訊

王鴻薇今提上任四大目標 首要目標蘇貞昌陳明通下台

我國4G/5G基地台電磁波高不高？ NCC委託研究出爐了

相關新聞

葉元之節目評論立委趙正宇挨告求償200萬 法院判決出爐

新北市議員葉元之因在電視節目上提到無黨籍立委趙正宇家中搜索出920萬元現金「啟人疑竇」，加上疑曾挖腳競選對手助理等，被趙...

中天挨罰160萬遭法院撤銷 NCC：一定上訴

中天新聞108年間播出「卡救命錢養蚊滅韓」等3則新聞，NCC合計裁處新台幣160萬元。中天電視提起行政訴訟，北高行判決撤...

影／淡水警分局防搶演練搶搭世足風潮 梅西球衣入鏡

又到歲末年終，新北市各警察分局陸續演練「金融機構防搶」勤務，淡水分局今年搶搭世足風潮，原想安排決賽2隊融入劇情，未料借不...

台南歸仁圓環駁火釀1死 嫌犯所內抄寫心經求輕發落

綽號「瘋狗彬」張旭彬等人6月間與洪啟文喝酒時發生口角，張等人聯繫吳豐雄邀洪等人談判，二派人馬在歸仁圓環駁火至少35槍，洪...

玩命！盜採集團颱風天還上山摘牛樟菇 檢方將10人起訴

高雄去年0807豪雨，山上多處道路、橋樑坍方毀損，各地都在拚救災搶通道路；未料以范男為首的盜採集團卻在這段時間，潛入高雄...

設計公司欠稅131萬元拒繳 台南地院裁定管收

台南市某室內設計公司自2013年起陸續滯欠營業稅、營利事業所得稅及罰鍰等合計131萬5060元，自2018年起分別被南區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。