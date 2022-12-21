設計公司欠稅131萬元拒繳 台南地院裁定管收
台南市某室內設計公司自2013年起陸續滯欠營業稅、營利事業所得稅及罰鍰等合計131萬5060元，自2018年起分別被南區國稅局台南分局等移送行政執行署台南分署強制執行，執行官調查，陳姓負責人期間銀行交易高達1372萬多元，且另成立公司企圖規避繳納義務，法官裁定管收。
台南分署指出，台南市中西區某室內設計滯欠2013、2015、2017年度營業稅及其罰鍰、2015至2017年度營利事業所得稅及其罰鍰，自2018年起分別經移送南區國稅局台南分局移送台南分署強制執行，尚欠金額131萬5060元。
行政執行官林家禾調查發現，48歲陳姓負責人於2017年12月至2019年3月間銀行交易金額合計高達1372萬多元，足以清償所欠稅款，執行官訊問其資金流向時，陳男表示，支付廠商、退款給客戶或償還私人借貸，卻無法提供證明資料佐證。
且執行官發現陳男在公司欠稅後，2019年7月間另成立一個裝修設計工程公司，並由自己擔任負責人，企圖規避繳納義務。
台南分署執行人員昨天將他拘提到場，經行政執行官訊問，向台南地院聲請管收，法官裁定准予管收並解送台南看守所附設管收所。
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