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被指涉餐會買票 民進黨籍議員賴秋媚發4點聲明自清

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

現任民進黨籍新北市議員賴秋媚此次參與連任失敗，即將在本月25日卸下議員身分，傳出賴秋媚因涉嫌買票，昨天被法務部調查局新北市調查處帶回調查，賴秋媚與女兒昨晚9點被移送地檢署複訊。而賴秋媚今天也發出4點聲明自清，指餐會10多年來都有舉辦，且參加的會員都有付費，也強調自己沒有賄選問題。

賴秋媚稍早發出聲明指出，首先她從政以來，一直秉持清白、正派參選，從未涉及賄選與其他不法情事。第二，相關受檢舉的餐會，本人也向檢調清楚表達，餐會是由協會主辦的年度會員大會，10多年來，每年度都有舉辦餐會，近2年是因為疫情緣故延後至今年初，再因疫情延到7月舉辦，每位參加的會員都有付費，並非免費參加，相關證據也提供司法查驗，以正清白。

第三，本人受邀參加協會活動，是基於禮貌與尊重，相關參與活動與投票行為並未有直接關聯。四、部分媒體「未審先判」對本人參加餐會直接「定罪」為涉賄選，本人在此嚴正聲明，配合相關調查，清白參選並未有涉及任何賄選問題。

新北市議員賴秋媚。圖／擷自賴秋媚臉書
新北市議員賴秋媚。圖／擷自賴秋媚臉書

賴秋媚 賄選

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