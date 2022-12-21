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假iPhone和三星電池、面板入侵通訊行 2嫌大陸進口...不法獲利上百萬

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

洪姓男子和黃姓男子是通訊行老闆，卻從事不法生意，自2020年起，向大陸深圳進口仿冒iPhone和SAMSUNG品牌的背殼、電池、面板等零配件販售，粗估獲利百萬元。保二總隊刑大偵一隊日前持票搜索2嫌在台北光華商場、台中、彰化的倉庫，共查扣4000多件仿冒品，侵權市值達150萬元，詢後依商標法送辦。

保二總隊刑大偵一隊從過去通訊行、網路通路仿冒品案件向上追查進貨來源，發現多是跟洪男（40歲）、黃男（33歲）批貨，報請台北地檢署偵辦，經3個多月蒐證，11月3日持搜索票，兵分三路搜索。

警方至洪男的台北光華商場據點，和黃男的台中西區、彰化和美據點搜索，共查扣4400多件仿冒iPhone、SAMSUNG的手機零配件，包含背殼、電池、螢幕、充電頭、背貼、無線耳機、有線耳機。

警詢時，確認洪男和黃男相互不認識，但都跟同一個大陸電子商進貨，再分別至自己的通訊行販賣、上網販賣，詢後依違反商標法函送法辦。

警方指出，2年多下來，2賣家粗估銷售上萬個零配件，不法獲利至少百萬元；雖然該仿冒品販售價格比官方價格低5至10倍，但質感十分粗糙，印刷字體也跟原廠不相符。

保二總隊刑大偵一隊呼籲，全國的手機維修及零配件販售業者，需確認販售的零配件品牌是否為合法授權產品，否則建議預防性下架，以免觸法。

保二總隊刑大偵一隊日前破獲iPhone和SAMSUNG仿冒零配件，數量龐大達4000多件，侵權市值達150萬元。記者翁至成／翻攝
保二總隊刑大偵一隊日前破獲iPhone和SAMSUNG仿冒零配件，數量龐大達4000多件，侵權市值達150萬元。記者翁至成／翻攝
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仿冒 光華商場

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