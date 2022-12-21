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詐騙集團線上男扮女裝吸金 金門刑警跨海查獲賭客45人

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導

金門縣警局刑事警察大隊今年9月透過網路及通訊平台巡邏，查獲詐騙集團以「男扮女裝」聲稱高報酬，吸引賭客線上簽賭的「假投資博弈」網站；後來發現下注人數眾多，再擴大偵辦，於12月18日完成清查，共計查獲李姓賭客等共計45人，下注賭金合計約新台幣1300餘元，全案依觸犯刑法網路賭博罪移送地檢署偵辦。

金門刑警大隊說明，縣警局專案小組經長期蒐證監控，於今年9月中旬先在台中市某豪宅內，會同台中市政府警察局刑事警察大隊、保安警察大隊特勤中隊，直搗賭博機房藏匿處，該集團租用豪宅作為掩護，實際在內從事「假投資博弈」犯罪，現場並查扣犯案用手機及電腦等證物、流動賭資約8億餘元。

集團盜用美女圖，再以通訊軟體臉書或LINE「交朋友」博取賭客信任後，謊稱有高報酬，隨即邀請賭客加入集團預先設計之群組內，再以一人分飾多角之方式在群組內張貼帶牌贏錢之貼文，吸引賭客下注；等賭客要求報酬時，就已讀不回，或直接封鎖並踢出群組。

金門刑警大隊指出，經分析相關查獲事證，結合大數據智能分析技術，清查該賭博網站，有逾80名賭客下注賭博，人數眾多；為能釐清該賭博網站之賭金流向，縣警局再次跨海前往台中，擴大偵辦，通知賭客到案說明，於12月18日完成清查，共計查獲李姓賭客等共計45人，下注賭金合計約新台幣1300餘元，全案依觸犯刑法網路賭博罪移送地檢署偵辦。

金門刑警大隊宣導，法務部近期指出，透過線上博奕遊戲牟取暴利，已成為當今黑幫新興斂財的趨勢，從而衍生跨境詐欺、洗錢、組織犯罪問題日益嚴重；另外，年關將屆各類賭博、詐欺之犯罪勢必如星火燎原，請民眾務必提高警覺，勿聽信高獲利、低風險、穩賺不賠之詐騙話術。

金門縣警局刑事警察大隊今年9月查獲「假投資博弈」詐騙集團，後來發現下注人數眾多，再擴大偵辦，於12月18日完成清查。圖／金門刑警大隊提供
金門縣警局刑事警察大隊今年9月查獲「假投資博弈」詐騙集團，後來發現下注人數眾多，再擴大偵辦，於12月18日完成清查。圖／金門刑警大隊提供
金門縣警局刑事警察大隊今年9月查獲「假投資博弈」詐騙集團，後來發現下注人數眾多，再擴大偵辦，於12月18日完成清查。圖／金門刑警大隊提供
金門縣警局刑事警察大隊今年9月查獲「假投資博弈」詐騙集團，後來發現下注人數眾多，再擴大偵辦，於12月18日完成清查。圖／金門刑警大隊提供
金門縣警局刑事警察大隊今年9月查獲「假投資博弈」詐騙集團，後來發現下注人數眾多，再擴大偵辦，於12月18日完成清查。圖／金門刑警大隊提供
金門縣警局刑事警察大隊今年9月查獲「假投資博弈」詐騙集團，後來發現下注人數眾多，再擴大偵辦，於12月18日完成清查。圖／金門刑警大隊提供
金門縣警局刑事警察大隊今年9月查獲「假投資博弈」詐騙集團，後來發現下注人數眾多，再擴大偵辦，於12月18日完成清查。圖／金門刑警大隊提供
金門縣警局刑事警察大隊今年9月查獲「假投資博弈」詐騙集團，後來發現下注人數眾多，再擴大偵辦，於12月18日完成清查。圖／金門刑警大隊提供
金門縣警局刑事警察大隊今年9月查獲「假投資博弈」詐騙集團，後來發現下注人數眾多，再擴大偵辦，於12月18日完成清查。圖／金門刑警大隊提供
金門縣警局刑事警察大隊今年9月查獲「假投資博弈」詐騙集團，後來發現下注人數眾多，再擴大偵辦，於12月18日完成清查。圖／金門刑警大隊提供

賭博 金門 詐騙集團

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