影／不給搭同台電梯起口角 惡煞毆傷吃鍋大學生遭送辦

台中市翁姓大學生等7人今天凌晨到大遠百吃完海底撈火鍋後，欲搭乘電梯離開，喝醉的馮男等4人，要求「你們搭下班電梯」，期間雙方發生口角，翁等人搭電梯下樓後，遇到馮男等人出手打人，打傷翁等2人，警方到場噴辣椒水抓人送辦。

據查，中部知名大學的翁姓大學生（22歲）等7人，在今天凌晨相約到大遠百的海底撈吃火鍋，凌晨3時許，翁搭乘電梯要離開時，與馮姓男子（33歲）等4人搭乘同部電梯，馮要求翁等人「搭下一班電梯」，雙方因此起口角。

翁等人後來搭乘另部電梯下樓，沒想到馮等人在一樓堵人，甚至出手打人，翁、蘇等2名大學生被打，頭、腳有擦挫傷，現場保全除報警外，也在場制止，警方到場後，以辣椒水制服馮等人，帶回派出所詢問，並依傷害、聚眾鬥毆等罪，移送台中地檢署偵辦。

校方表示，已派教官到派出所協助關心學生，提供必要協助，未來也會提供學生心理諮商，以避免此事件對學生造成身心影響。

第六警分局長蔡元戎強調，警方絕對不允許不法行為挑戰公權力，同時呼籲民眾，聚餐飲酒切勿酒後鬧事或駕車，警方對於犯罪行為絕不寬貸，對不法分子必將通通繩之以法，維護市民安心的生活環境。