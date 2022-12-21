重提林佳龍海陸大餐疑賄選 王鴻薇挨告誹謗不起訴

目前正代表國民黨投入北市中山、北松山立委補選的台北市議員王鴻薇，去年中市中二選區立委補選期間，兩度在個人臉書專頁發文，質疑當時擔任民進黨候選人林靜儀競選總部主委的前台中市長林佳龍，選市長時曾在梨山席開30桌海陸大餐疑似賄選。林佳龍不滿全案檢方已簽結，認為王刻意中傷提告誹謗，台北地檢署認為，王鴻薇發文多以問句提出質疑且非無中生有，屬言論自由保障可受公評之事，今處分王不起訴。

去年中市中二選區舉行立委補選，國、民兩黨分別由顏寬恆、林靜儀參選，同年11月間，林靜儀陣營猛攻顏寬恆請選民吃炒米粉疑似賄選，王鴻薇於是在12月1日於臉書發文指稱「當年林佳龍自己選舉，在梨山免費招待300人，一桌10人，每人各一份有生魚片的海陸大餐，然後邊吃邊喊『林佳龍凍蒜』，做到這麼噁心，你們都忘記了？」、「他被人檢舉請吃得可是『海陸大餐』，你們檢討別人『炒米粉』是覺得別人吃太差，在嘲笑顏寬恆選舉吃得太寒酸嗎？」

對此，林佳龍隔天於個人臉書粉專上，回應該案經地檢署偵辦後，因查無不法事證已簽結，司法單位也有發出行政簽結文函還給他公道，認為自己被潑髒水，並指顏陣營誤導視聽，勿再散播不實傳聞。

事隔一天，王鴻薇3日再度發文，表示林佳龍為了梨山海陸大餐一事揚言提告，「那請問，海陸大餐不是賄選，炒米粉是賄選嗎？」更加碼爆料「林佳龍在海拔2000公尺的後援會活動，由市府祕書長擔任主持人，海陸大餐不僅菜色澎湃，現場凍蒜聲連天。2000公尺高山上，號稱60年來山上最轟動的選舉場子」、「我不是候選人，但真的看不下去這種雙重標準，欺人太甚！」

王鴻薇挨告後供稱，外界當時就對梨山餐會議論紛紛，自己發文是希望大家應用相同標準檢視候選人，不該有兩套標準，且中二選區立委補選候選人非林佳龍，她沒有動機去誹謗林。