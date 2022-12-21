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不滿染髮要收1萬4 上網公審店家反賠2萬
桃園一名姚姓女子今年1月到某髮廊染髮，事後因對方收費1萬4千元不滿，認為業者染傷她的頭皮又不肯負責，不但率母登門理論，還在臉書PO文公審，結果反被業者提告毀損名譽，求償10萬元，經桃園地院審理，得賠對方2萬元並將判決結果PO在個人臉書。全案可上訴。
判決指出，姚女是今年1月9日到髮廊染髮，但1月10日才回髮廊反映不滿。她先稱自己從來沒有花過這麼多錢做頭髮，又說頭皮被染劑染傷，雖店家答應負擔醫藥費，但她12日又帶著母親到髮廊理論，事隔2日又在臉書社團PO文公審店家。
姚女PO文稱髮廊業者沒有事先講價錢，沒有消費明細，把客人頭皮染傷也不理不睬，還形容業者是詐騙集團，令業者不滿喊告。
法院調查，業者在染髮前有報價，過程護髮需要額外加錢也有告知，姚女稱「業者沒有事先講價錢」顯屬不實言論。另外，姚女稱頭皮被業者染傷，但未提出任何醫師診斷證明，也難認其言論是陳述事實。
不過，法院認為姚女稱業者不理不睬與詐騙集團等情，是主觀感受認知，基於雙方是利益天平的兩端，爭論過程綜合當下情境與情緒，解讀業者態度惡劣並非無法想像，況且業者也確實沒有附消費明細，衡量侵權情節和雙方財產狀況後，姚女應賠業者2萬元適宜。
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