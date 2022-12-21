台南檢調搜索市府經發局 局長陳凱凌遭傳喚到案

台南檢調今天一大早赴台南市經濟發展局長陳凱凌住處後，隨後11時許帶他進入市府局長辦公室搜索當中，據調查，陳遭檢警搜索，可能與遭人檢舉案件有關。檢方表示，目前案件仍在執行中，不方便多作說明。

據調查，台南市議員謝龍介多次在議會質詢陳凱凌外，具狀向台南地檢署告發陳凱凌四大案，包括：

一、違法以公費租賃局長宿舍，強逼下屬簽辦，再由自己核准，涉嫌圖利。

二、操縱散布七股工業區開發租售管理案得標廠商信用的不利消息，要求廠商拿錢擺平，涉嫌藉勢藉端勒索財物。

三、操縱柳營科技工業區汙水處理廠委外操作案底價，以不符市場行情，且異於其他相同規模採購案的金額，獨厚特定廠商，涉嫌圖利。

四、操縱降低柳營科技工業區汙水處理廠委外操作案的契約門檻，涉嫌護航特定廠商得標。

陳凱凌當時回應說，他也到地檢署提告謝龍介涉嫌誹謗，地檢署將依法進行偵辦，司法機關的公正性應該受到尊重，不應該將黑函或司法機關，當成選舉造勢的工具，他深信相信司法將還給他及同仁清白。 台南檢調上午前往市府經發局陳凱凌住處及市府辦公室搜索當中。記者吳淑玲／攝影 經發局長陳凱凌。圖/本報資料照

檢調人員前往台南市府經發局長室搜索。記者吳淑玲／攝影