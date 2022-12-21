「騙扁小子」假冒國泰千金詐男友母上千萬 法院判他吐還2315萬元

曾詐騙前總統陳水扁的黃琪（本名黃照岡）假冒國泰集團千金蔡佳玲與林姓男子交往，向林母謊稱曾擔任檢察官、開律師事務所，能幫忙處理營建承攬契約糾紛，騙走逾2000萬元；林母提告求償，台北地方法院判黃琪應賠償2315萬餘元，可上訴。

林母提告主張，黃琪2018年自稱「Amanda」，冒充國泰集團蔡鎮宇的千金蔡佳玲和兒子交往，並向她謊稱曾擔任過檢察官，且有律師資格、開設律師事務所，擁有廣大人脈。

林母表示，剛好她家族企業有營建承攬契約糾紛，黃琪聲稱可以提供法律服務，虛報訴訟費用，騙走她擔保金2000萬元、法院費用1000萬元，總計3000萬元；其中僅有682萬餘元用於假扣押，提告求償2317萬多元。