快訊

全台役男搶當兵找民代請託 綠營地方如坐針氈盼中央改善

打炒房5重拳修法首排審 業者與民意拔河下會被「閹割」嗎？

被指民進黨敗選戰犯 柯建銘怒：把我與林智堅斬首示眾好了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國民法官審凶殺案恐釀心病 台中地院簽約醫療單位照料

聯合報／ 記者曾健祐陳宏睿／台中即時報導

明年1月1日將實施國民法官新制，台中地院為因應未來素人法官，審理諸如殺人等重大刑事案件時，檢視相關卷證、裁判生死所引發的心理壓力，昨天台中地院由院長邱志平，與台中榮總、中山附醫、豐原醫院、童綜合醫院及諮商心理師公會簽約，以即時為國民法官提供協助。

根據國民法官法42條規定，法院對於國民法官、備位國民法官，得依職權提供必要的保護措施，台中地院認為，未來國民法官都是來自社會各界，審理都是重大刑事案件，恐會因為卷證內的資料，或是未來判決涉案人生、死，而產生心理壓力，造成心理創傷。

台中地院行政庭長李進清說，為讓國民法官、備位國民法官面對心理壓力時，縮短其於時間上的等待或診察上的疑慮，即時得到完整的幫助，所以台中法院由院長邱志平，昨天與各大醫療單位簽約，建立有效的紓解管道，使國民法官能更用心、更安心的參與審判程序。

昨天上午10時，台中地院院長邱志平與台中榮總副院長傅雲慶、中山醫學大學附設醫院總院長蔡明哲、衛生福利部豐原醫院院長賴慧貞、童綜合醫院副院長吳肇鑫、台中市諮商心理師公會常務監事張曉佩等醫療院所簽約，以提供國民法官專業醫療、諮商服務，建構具有可近性、即時且溫暖的國民法官心理健康照料措施。

國民法官明年上路，為照料心理諮商需求，台中地院昨天與中市大型醫療單位簽約，以提供即時醫療資源。圖／台中地院提供
國民法官明年上路，為照料心理諮商需求，台中地院昨天與中市大型醫療單位簽約，以提供即時醫療資源。圖／台中地院提供
國民法官明年上路，為照料心理諮商需求，台中地院昨天與中市大型醫療單位簽約，以提供即時醫療資源。圖／台中地院提供
國民法官明年上路，為照料心理諮商需求，台中地院昨天與中市大型醫療單位簽約，以提供即時醫療資源。圖／台中地院提供

國民法官 台中榮總

延伸閱讀

菲力國王開槍嫌今羈押 被影射藏鏡人貼警照：回國通知

最終場模擬法庭 父磨碎FM2餵食2月大女兒致死 明將宣判

狂砍母50刀慘死 逆子殺人判18年喊：我不需要再羈押了

你也是國民法官 國民法官制度特展即日起開展

相關新聞

台南檢調搜索市府經發局 局長陳凱凌遭傳喚到案

台南檢調今天一大早赴台南市經濟發展局長陳凱凌住處後，隨後11時許帶他進入市府局長辦公室搜索當中，據調查，陳遭檢警搜索，可...

被提當選無效 鍾東錦質疑執法 律師叫陣檢察官法庭見

苗栗縣長當選人鍾東錦昨天被檢察官提起當選無效之訴，鍾東錦今天強調「跟我完全沒有關係的事情，竟然可以扯到變當選無效」，質疑...

重提林佳龍海陸大餐疑賄選 王鴻薇挨告誹謗不起訴

目前正代表國民黨投入北市中山、北松山立委補選的台北市議員王鴻薇，去年中市中二選區立委補選期間，兩度在個人臉書專頁發文，質...

「騙扁小子」假冒國泰千金詐男友母上千萬 法院判他吐還2315萬元

曾詐騙前總統陳水扁的黃琪（本名黃照岡）假冒國泰集團千金蔡佳玲與林姓男子交往，向林母謊稱曾擔任檢察官、開律師事務所，能幫忙...

高虹安涉詐領助理費 調查局約談3助理

檢調偵辦民眾黨新竹市長當選人高虹安涉嫌於立委任內詐領助理費案，自15日發動第一波搜索、約談後，今天調查局北機站再度約談高...

殺死84歲老爸肢解分屍丟排水溝 他「想保護母親」二審仍判19年

男子符冠羣不滿84歲父親多次騷擾母親，去年以枕頭悶死父親後，肢解分屍棄置新北市永和區瓦磘溝，一審依殺害直系血親尊親屬、毀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。