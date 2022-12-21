國民法官審凶殺案恐釀心病 台中地院簽約醫療單位照料

明年1月1日將實施國民法官新制，台中地院為因應未來素人法官，審理諸如殺人等重大刑事案件時，檢視相關卷證、裁判生死所引發的心理壓力，昨天台中地院由院長邱志平，與台中榮總、中山附醫、豐原醫院、童綜合醫院及諮商心理師公會簽約，以即時為國民法官提供協助。

根據國民法官法42條規定，法院對於國民法官、備位國民法官，得依職權提供必要的保護措施，台中地院認為，未來國民法官都是來自社會各界，審理都是重大刑事案件，恐會因為卷證內的資料，或是未來判決涉案人生、死，而產生心理壓力，造成心理創傷。

台中地院行政庭長李進清說，為讓國民法官、備位國民法官面對心理壓力時，縮短其於時間上的等待或診察上的疑慮，即時得到完整的幫助，所以台中法院由院長邱志平，昨天與各大醫療單位簽約，建立有效的紓解管道，使國民法官能更用心、更安心的參與審判程序。