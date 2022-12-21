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館長罵吳宗憲「你什麼洨」 除了賠80萬還得在臉書粉專刊登判決重點

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

館長陳之漢不滿藝人吳宗憲評論網紅，開直播罵吳宗憲「你什麼洨」，被依公然侮辱罪判拘役58日；民事部分，吳宗憲求償200萬元，最高法院判館長賠償80萬元確定，公開道歉部分，因憲法法庭判違憲而發回更審，台灣高等法院更一審今判館長應在粉絲專頁刊登判決要旨，可上訴。

陳之漢2019年8月5日不滿吳宗憲在直播中評論網紅，同年月8日在自己的直播頻道上，以「館長 吳宗憲：網紅文化／演藝界都須養成素養？有網路就能當網紅？拿起機器就要直播？」為標題直播，怒罵吳宗憲「您前輩，幹XXXX勒」、「本土天王，幹XX」、「你連屁都不如嘛，你什麼洨」等語，被一狀告上法院。

刑事部分，台北地院依公然侮辱罪判陳之漢拘役58日，得易科罰金，緩刑2年，須向公庫支付10萬元定讞；民事部分，吳宗憲認為館長刑事判決後仍在直播中持續嘲諷，未見悔意，仍稱是他先罵人，但他僅是對網紅的意見表達，並無損人之意，反倒是陳之漢絲毫未意識到自己的影響力，侵害他的名譽，提告求償200萬元，並要求公開道歉。

法院審酌陳之漢有爭議的話，包括「你開一個他媽的直播吃火龍果啊，你吃洨（閩南語，泛指精液）也沒有人要看你知道嗎，你跟人家講前輩。」、「本土天王，幹你娘，你哪裡人？」、「你說我們是個屁，不好意思捏，那你是什麼？你連屁都不如嘛，你什麼洨，我有說錯話嗎？」等，認定故意侵害吳宗憲的名譽權，一、二審判賠80萬為宜，另應在YouTube頻道、臉書粉絲專頁連3天刊登道歉啟事。

案件上訴，最高法院認為原審判決沒有違誤，但強制道歉部分，經憲法法庭判決違憲，因此判陳之漢應賠償80萬元確定，公開道歉部分廢棄發回更審。

高院更一審開庭時，對於要如何「回復名譽」，是用「講」的或「刊登」，陳之漢都無法接受；吳宗憲委任律師則表示，憲法法庭雖判決強制道歉違憲，但沒有否定刊登被害人勝訴啟事或判決書，沒有侵害被告的不表意自由。

更一審認為，雙方皆為知名公眾人物，館長在高瀏覽人次的YouTube頻道侵害吳宗憲的名譽權，影響巨大，且在館長頻道觀看影片的人，未必會看吳宗憲的頻道，或認同吳宗憲採訪時的意見，認為吳宗憲請求回復名譽有理由。

更一審指出，吳宗憲要求館長刊登判決書重要內容，足以回復名譽，也未侵害館長的不表意自由，再考量館長的粉絲專頁追蹤人數及YouTube頻道訂閱人數，均已達上百萬人，且應為對館長言行有興趣、加以關注者，故判決館長應在粉絲專頁刊登判決要旨。

「館長」陳之漢開直播罵藝人吳宗憲「你什麼洨」，遭求償200萬元並道歉。圖／聯合報系資料照片
「館長」陳之漢開直播罵藝人吳宗憲「你什麼洨」，遭求償200萬元並道歉。圖／聯合報系資料照片

館長 直播 陳之漢

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