主動出擊！雲檢防止重大兒虐8案 獲法務部政府服務獎
雲林地檢署成立雲林地區婦幼保護聯繫平台，疑似重大兒虐即啟動通報模式，由檢察官主動介入調查，改變兒少受到重傷害才通報現狀，至今已有8名兒少受惠，有效防治家暴傷害，也整合警政、社福資源，主動介入保護脆弱家庭，榮獲法務部110年度政府服務獎。
張春暉說，雲林地區婦幼保護聯繫平台建立重大傷害兒少事件情資通報及處理流程、兒少可疑遭受刑事犯罪被害情資通報及處理流程，由兒少受到重傷害才通報，改為主動預防性通報，整合法院、警政、社政、戶政、衛政、醫療、教育、監獄、社會福利團體等相關機構及資源，平台成立至今救援兒少共有5件8人。
張春暉也說，雲林地檢署106年12月19日成立雲林地區婦幼保護聯繫平台，立法院108年3月29日三讀通過修正兒童及少年福利與權益保障法，加入「司法及早介入」機制，可見雲林地檢署致力家庭暴力防治，提供平台成效實務驗證，相信在制度法制後，能造福更多兒少。
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