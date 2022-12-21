男子網戀美國女軍人 以為遇真愛卻是愛情騙子

張姓男子到銀行櫃匯款10萬元，稱幫網友繳納包裹稅金，行員懷疑他可能受騙，請員警阻詐。警方問出張在交友軟體遇1名女子，對方自稱是「美國軍人」，與他聯繫一段時日後，他以為遇到真愛，不料卻是遇見網路愛情騙子，險些受騙。

警方了解，張姓男子（36歲）在網路交友軟體，認識暱稱「Mili寶貝」，對方自稱在美國當軍人，便長期與張加Line好友談心。張認因對方三餐問暖、分享美國駐軍辛苦談，雙方聯繫近月，張以為遇到真愛，令張落入網路愛情陷阱。

「Mili寶貝」稱要來台見張，要張姓男子幫忙接收1個國際包裹，但因包裹被扣在海關，要張匯10萬元幫忙支付貨運稅金，12月16日他才到銀行，依Mili寶貝提供的帳號要匯款10萬元。