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對鍾東錦提當選無效之訴 苗檢：絕無濫權起訴

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣長當選人鍾東錦被提起當選無效之訴，鍾東錦及鍾辦公室都提出質疑，苗栗地檢署今天澄清並說明，苗檢嚴守行政中立、司法獨立之原則，依據證據認定事實適用法律，絕無濫權起訴或為特定政黨服務之情事。

鍾東錦、大湖鄉長落選人傅松琳聯合競選總部陳姓主委及2名樁腳被控「四合一」選舉涉嫌現金買票，苗栗地檢署昨天對鍾等3名當選人提起當選無效之訴，遭鍾及鍾辦質疑執法，苗檢今天回應說明。

苗檢指出，涉嫌買票陳男偵查中遭法院裁定羈押禁見，檢方12月14日起訴，12月16日經法院裁定交保，並諭知不得與本案相關證人接觸，地檢署呼籲相關人士尊重法院裁定，相關情事也全數載於起訴書。

按法律責任區分刑事、民事、行政類別，其中「無罪推定」則係刑事訴訟法的概念，因此認定鍾未涉及買票刑事犯罪，但民事訴訟當選無效之訴，參照高等法院108年度選上字第24號、108年度選上字第2號判決意旨。

內容包括「當選人當選前，因享有其競選團隊工作人員為其服勞務，而受有利益，自應對該競選團隊工作人員負有選任、監督之責，並對該工作人員之行為負責，而不論該競選工作人員為當選人服勞務，係屬有償、無償或是否受領任何形式之薪資或報酬，……只要當選人於為候選人時，其本人或其直接、間接認可為其從事競選工作之人，有該法第99條第1項所規定之行為，即應視為當選人本人所為，而得由法院依該法第120條第1項第3款規定，宣告當選人當選無效。」、「當選人如主張輔選幹部或助選員或親友是自行決意賄選，應由當選人負舉證責任。」

苗檢依據選罷法以及相關法院的判決意旨，在充分證據下提起當選無效之訴，以「公平選舉、杜絕不法」為核心目標，嚴守行政中立、司法獨立之原則，依據證據認定事實適用法律，絕無濫權起訴或為特定政黨服務之情事。

苗栗地檢署對鍾東錦提起當選無效之訴，今天強調絕無濫權起訴或為特定政黨服務之情事。圖／苗栗地檢署提供
苗栗地檢署對鍾東錦提起當選無效之訴，今天強調絕無濫權起訴或為特定政黨服務之情事。圖／苗栗地檢署提供

當選無效 鍾東錦

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