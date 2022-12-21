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高虹安涉詐領助理費 調查局約談3助理

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

檢調偵辦民眾黨新竹市長當選人高虹安涉嫌於立委任內詐領助理費案，自15日發動第一波搜索、約談後，今天調查局北機站再度約談高虹安國會辦公室現任及前任3名助理，了解公積金上繳及運作情形。據悉，今以證人身分約談的3名助理，均為未掛名主任級的基層助理，是否將移送台北地檢署複訊將視偵訊結果而定。

據了解，今天被北機站約談的3名助理，包括有現任謝姓助理及前任紀姓、陳姓助理。雖然3人在高虹案辦公室中，屬於對外未掛名主任的基層助理，薪水不高也不用上繳公積金，但檢調為釐清助理薪資有無低薪高報，及了解助理所知公積金運作方式，仍請3人到案說明。

高虹安涉嫌詐領助理費案，檢調上周15日發動大動作約談、搜索，經漏夜偵訊，檢方依涉犯貪汙治罪條例、偽造文書、詐欺等罪嫌，訊後諭知高60萬元交保、現任辦公室主任陳奐宇與前公關組長王郁文10萬元交保，高的男友李忠庭則無保請回。

準新竹市長高虹案涉嫌詐領立委助理費（左二）調查局今再度約談3名現任及前任助理。記者蔣永佑／攝影
準新竹市長高虹案涉嫌詐領立委助理費（左二）調查局今再度約談3名現任及前任助理。記者蔣永佑／攝影

高虹安 偽造文書 貪汙

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高虹安案「主案情」已浮出 60萬交保 續查公積金有無違法　

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詐領助理費涉貪 高虹安60萬元交保

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