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被提當選無效 鍾東錦質疑執法 律師叫陣檢察官法庭見

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣長當選人鍾東錦昨天被檢察官提起當選無效之訴，鍾東錦今天強調「跟我完全沒有關係的事情，竟然可以扯到變當選無效」，質疑執法偏頗，鍾的律師也叫陣檢察官蒞庭，並將逐一比對案卷等資料，追究可能的責任。

鍾東錦今天由律師饒斯棋、大湖鄉長落選人傅松琳陪同，在苗栗縣議會舉行記者會，傅松琳表示，他與鍾東錦成立聯合競選總部，是他為了打知名度掛名鍾，聯合競總幹部及運作等，鍾競選總部並未參與，鍾也只有在競選總部成立當天拜拜來過一次，被控涉嫌賄選的聯合競總陳姓主委，本身是草莓農，種了5萬多株很忙，選舉期間僅跟他聯絡幾次而已，跟鍾根本不熟。

鍾東錦說，選前他簽署清廉參政聯署書，特別發LINE訊息「麻煩我們的幹部絕對不要介入別人有金錢的任何動作!」提醒團體，就是擔心被作文章，沒想到跟他完全無有關係的事情，竟然可以扯到變當選無效。

他表示，檢察官提當選無效之訴，考驗苗栗鄉親的智慧、台灣人的善良，大家都很清楚，縣長選舉絕對不會有買票的動作，他一定會勇敢面對司法，相信正義還是會站在理性的這一邊，一定會贏得司法的訴訟，也請鄉親放心，對縣政的打拚，絕對不會因此停歇

饒斯棋指出，苗栗地檢署自始均未對鍾東錦有任何刑事偵查或訴追，也無任何證據證明出於鍾授意或知情，且與被控賄選被告根本不熟，並無交情，此外，檢察官誤解聯合競總，大選區候選人借助地方候選人陪同宣傳，而地方候選提高知名度，但不表示其一候選人有賄選，該當另候選人就一定參與或知情。

而依檢方「四合一」賄選案起訴書，縣長選舉僅有1票，經驗法則豈有可能在選舉人44萬3908人大規模選舉，竟然去賄選1票，請檢察官不要假手檢察事務官，依當事人進行主義，直接在法庭舉證攻防。

饒期棋說，律師團將會向法院聲請調閱案件全部刑事卷宗，會比對所有證人、被告證詞、錄音等相關書證，如發現前後不一致，或有被告、證人遭受威脅利誘等，將移送檢察官評鑑委員會，並向監察院陳情檢舉。

苗栗縣長當選人鍾東錦（右）今天由大湖鄉長落選人傅松琳（左）等人陪同舉行記者會，質疑苗檢執法。記者范榮達／攝影
苗栗縣長當選人鍾東錦（右）今天由大湖鄉長落選人傅松琳（左）等人陪同舉行記者會，質疑苗檢執法。記者范榮達／攝影

檢察官 鍾東錦 當選無效 賄選

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