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捷運站偷拍短裙妹3張照片 代價拘役30天還得賠8萬元

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

郭姓男子在高雄某捷運站看到穿著短裙的劉姓女子經過眼前，趁劉女搭手扶梯上樓時，從後方偷偷將手機伸入劉女裙底偷拍，當場被劉逮個正著，手機被發現3張偷拍照片，郭被依妨害秘密罪判拘役30天，得易科罰金，民事部分還要賠償劉女8萬元。

判決指出，郭男今年1月19日傍晚7時許，在鼓山區某捷運站見到劉女，於是趁劉女不注意時偷偷接近，將手中的IPHONE手機伸入劉女裙底，後來劉女發現郭男行蹤詭異，轉頭發現郭男竟在偷拍，郭偷拍被抓包後，還企圖逃跑，被劉女攔下後報警，手機也被搜出3張偷拍照片。

由於罪證確鑿，檢警偵辦時郭坦承偷拍，被依妨害秘密罪判拘役30天。劉女因為遭到偷拍，事後對於穿短裙搭手扶梯存在陰影，對郭男求償10萬元。

高雄簡易庭審理時，郭求饒稱自己只付得起5萬元，希望劉女降低賠償金，但法官認為郭男行為已造成劉女精神受損，賠償金僅同意減少2萬元，判郭要賠償8萬元給劉女。

郭姓男子在捷運站手扶梯偷拍劉姓女子，被判拘役30天，還要賠償8萬元。示意圖。記者林巧璉／攝影
郭姓男子在捷運站手扶梯偷拍劉姓女子，被判拘役30天，還要賠償8萬元。示意圖。記者林巧璉／攝影

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