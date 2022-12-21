免繳160萬！中天罵陳吉仲不適任、中央卡登革熱經費 三度挨罰法院全撤銷

中天新聞台3年前製播新聞節目批評陳吉仲是最不適任的農委會主委，並指中央政府卡時任高雄市長韓國瑜的登革熱防治經費等，被國家通訊委員會（NCC）三度依違反衛星廣播電視法共裁罰160萬元，中天電視不服提行政訴訟，台北高等行政法院判中天勝訴，撤銷160萬元罰鍰處分，可上訴。

中天新聞2019年3月28日下午3時許，於「大政治大爆掛」節目由來賓謝寒冰批評陳吉仲「真的是有史以來最不適任的農委會主委」、「非常的無恥」、「到處被打臉」等語，NCC認為中天的來賓謾罵行政機關首長，且節目未經查證，以不完整的偏頗資訊誤導民眾，影響市場交易與價格，裁罰60萬元。

中天新聞同年6月19日晨報新聞中，播出標題為「驚！登革熱疫區拉警報噴藥惡夢居民心驚」，副標題「卡救命錢養蚊滅韓？」的內容，指韓國瑜向中央喊話補助高雄防治登革熱經費，行政院卻一再裝傻，把高雄市登革熱疫情當成打韓的政治籌碼，NCC裁罰60萬元。

中天新聞同年7月1日晚間新聞也播出標題為「蔡救印越登革熱年逾8百萬韓嘆高雄人命不值錢？」的內容，並指蔡政府出錢、出力救助印尼、越南登革熱疫情，卻卡韓國瑜申請防治登革熱的預算，NCC認為造成民眾對防疫工作的誤解，裁罰40萬元。

中天電視不服裁罰，提行政訴訟，認為公司已盡查證義務，未損害公共利益，並認爲NCC委員會會議未依法決議，裁罰160萬元處分均不合法。

北高行認為，根據中天電視提出的證據資料，認為新聞台製播的3個新聞節目，均有相當理由可信為真實，認為中天沒有違反事實查證原則；NCC認定中天電視違反事實查證原則而裁罰，適用法律有誤。