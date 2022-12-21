快訊

馬斯克兌現承諾：一找到「夠笨」的人接班 就辭推特執行長

睡不好對心血管影響大 醫曝除了睡眠時間還有其他該注意事項

聽新聞
test
0:00 / 0:00

免繳160萬！中天罵陳吉仲不適任、中央卡登革熱經費 三度挨罰法院全撤銷

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

中天新聞台3年前製播新聞節目批評陳吉仲是最不適任的農委會主委，並指中央政府卡時任高雄市長韓國瑜登革熱防治經費等，被國家通訊委員會（NCC）三度依違反衛星廣播電視法共裁罰160萬元，中天電視不服提行政訴訟，台北高等行政法院判中天勝訴，撤銷160萬元罰鍰處分，可上訴。

中天新聞2019年3月28日下午3時許，於「大政治大爆掛」節目由來賓謝寒冰批評陳吉仲「真的是有史以來最不適任的農委會主委」、「非常的無恥」、「到處被打臉」等語，NCC認為中天的來賓謾罵行政機關首長，且節目未經查證，以不完整的偏頗資訊誤導民眾，影響市場交易與價格，裁罰60萬元。

中天新聞同年6月19日晨報新聞中，播出標題為「驚！登革熱疫區拉警報噴藥惡夢居民心驚」，副標題「卡救命錢養蚊滅韓？」的內容，指韓國瑜向中央喊話補助高雄防治登革熱經費，行政院卻一再裝傻，把高雄市登革熱疫情當成打韓的政治籌碼，NCC裁罰60萬元。

中天新聞同年7月1日晚間新聞也播出標題為「蔡救印越登革熱年逾8百萬韓嘆高雄人命不值錢？」的內容，並指蔡政府出錢、出力救助印尼、越南登革熱疫情，卻卡韓國瑜申請防治登革熱的預算，NCC認為造成民眾對防疫工作的誤解，裁罰40萬元。

中天電視不服裁罰，提行政訴訟，認為公司已盡查證義務，未損害公共利益，並認爲NCC委員會會議未依法決議，裁罰160萬元處分均不合法。

北高行認為，根據中天電視提出的證據資料，認為新聞台製播的3個新聞節目，均有相當理由可信為真實，認為中天沒有違反事實查證原則；NCC認定中天電視違反事實查證原則而裁罰，適用法律有誤。

北高行指出，NCC以中天電視沒有平衡報導作為裁罰理由，也是擴張衛廣法的處罰太樣，超出衛廣法文義規範，認為NCC3項處分均有違誤，撤銷160萬元的裁罰處分，判中天勝訴免罰。

中天新聞。圖／聯合報系資料照片
中天新聞。圖／聯合報系資料照片

NCC 登革熱 韓國瑜

延伸閱讀

建立全台第一低溫卸貨拍賣區批發市場 陳吉仲稱讚北農成果

李貴敏問為何日本能台灣不能？陳吉仲：妳要問中國

立委質詢農漁產品遭陸禁輸入 陳吉仲頻插話遭召委制止

台灣農水產品禁銷大陸 陳吉仲示警：之後也要有所準備

相關新聞

免繳160萬！中天罵陳吉仲不適任、中央卡登革熱經費 三度挨罰法院全撤銷

中天新聞台3年前製播新聞節目批評陳吉仲是最不適任的農委會主委，並指中央政府卡時任高雄市長韓國瑜的登革熱防治經費等，被國家...

殺死84歲老爸肢解分屍丟排水溝 他「想保護母親」二審仍判19年

男子符冠羣不滿84歲父親多次騷擾母親，去年以枕頭悶死父親後，肢解分屍棄置新北市永和區瓦磘溝，一審依殺害直系血親尊親屬、毀...

民進黨新北現任議員涉買票 喊冤「為何被抹黑」30萬交保

現任民進黨籍新北市議員賴秋媚被檢舉買票，新北地檢署昨天指揮法務部調查局新北市調查處搜索，帶回賴秋媚與其女兒，複訊後諭知賴...

新聞眼／鍾東錦當選無效之訴 考驗法官心證

苗栗縣長當選人鍾東錦就職前五天被檢方提起當選無效之訴，法界分析認為，因屬於民事訴訟範疇，不像刑事訴訟採嚴格證據，許多當選...

滯欠酒駕拒測罰單18萬 男遭查封南港5千萬豪宅 秒繳5萬分期付款

44歲李姓男子酒駕拒測，逾期未繳18萬罰單、違規罰款和牌照稅，共計22萬餘元，行政執行署士林分署發現，李男在台北市南港區...

人妻復婚卻「走心」男網友 夫見她患憂鬱才知被戴綠帽

陳姓女子2020年2月嫁給林姓男子，兩人隔年離婚，但一周後又復婚，結果陳女復婚後4個月，和曾追求她的蔡姓男子發生性關係，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。