滯欠酒駕拒測罰單18萬 男遭查封南港5千萬豪宅 秒繳5萬分期付款

44歲李姓男子酒駕拒測，逾期未繳18萬罰單、違規罰款和牌照稅，共計22萬餘元，行政執行署士林分署發現，李男在台北市南港區東新街新增一筆5千多萬元豪宅，昨天到豪宅張貼封條，李男害怕豪宅遭法拍，立刻拜託朋友幫忙繳5萬元，並哀求分期繳納。

士林分署指出，李男和李父今年1月間雙載騎機車，行經淡水區英專路，遭警察攔檢，李男拒絕酒測，甚至出言恐嚇員警，遭法院判刑拘役50日確定，可易科罰金，緩刑2年。李男酒駕拒測的罰單18萬元，再加上其他違規罰單、今年牌照稅等，共計22萬8653元逾期未繳。

李男案件經新北市政府交通事件裁決處、稅捐稽徵處移送士林分署執行，士林分署發現李男名下財產新增一筆南港區豪宅，市價高達5千多萬元，雖設有高額抵押權，但士林分署昨天仍至東新街豪宅內張貼封條，李男驚覺豪宅被查封，恐遭法拍，立刻拜託朋友代為先繳納5萬元，並請求分期繳納剩餘的17萬餘元。

士林分署指出，去年11月15日起，強力執行酒(毒)駕裁罰案件，截至今年12月19日，已全部清償或部分清償的義務人數已達798人，合計有效執行金額為2651萬3337元，還有多名義務人見媒體報導，主動至士林分署繳清欠款或辦理分期繳納。

酒駕零容忍，但酒駕事件仍未歸零，造成許多無辜民眾傷亡及家庭破碎，全國13個行政執行分署昨天起至明年1月11日，再度加強執行滯欠酒(毒)駕罰鍰專案。士林分署呼籲，滯欠罰鍰的義務人應儘速到場繳納或提出清償辦法，如確有經濟困難無法一次清償，可檢具相關證明文件申辦分期繳納，如拒絕繳納又不辦理分期，士林分署將強力執行，除扣押查封財產外，如符合法定要件，甚至會採取限制住居、拘提、管收等執行措施。