殺死84歲老爸肢解分屍丟排水溝 他「想保護母親」二審仍判19年

男子符冠羣不滿84歲父親多次騷擾母親，去年以枕頭悶死父親後，肢解分屍棄置新北市永和區瓦磘溝，一審依殺害直系血親尊親屬、毀損遺棄屍體罪判刑19年，符和檢方均上訴，台灣高等法院今維持一審判決，仍判符19年徒刑，可上訴。

符（55歲）的父母已離婚30年，他負責照顧母親，父親則住在療養院，符照護母親無微不至，且即使父親與家庭感情生疏，他仍常去療養院探望父親；符去年11月接父親回家同住，但認為父親「照顧需求過高」，且懷疑父親多次騷擾、指使母親做事，同年月28日拿枕頭悶死父親，再藏屍於住家頂樓加蓋。

符犯後擔心入獄無人照顧母親，決定毀屍滅跡，去年12月6日肢解父親屍體後放入行李箱，隔天凌晨2、3時，他拖著行李箱走到新北市永和區水源橋上，把行李箱連同屍體、分屍工具丟到瓦磘溝內。附近居民發現溝內有異物，經區公所指示廠商勘查發現符父的軀幹，報警處理。

新北地方法院一審依殺害直系血親尊親屬罪判符16年徒刑、毀損遺棄屍體判刑3年6月，應執行19年徒刑。案件上訴，高院開庭時，符表示「只是想保護母親」才會犯案，並澄清不是預謀，並希望法院輕判，讓他能照顧母親。

符的律師也指出，符父離婚前後皆有家暴、騷擾妻子，符很孝順，接父親回家同住時，還帶父親去做牙齒、買床等，符長期照顧有精神疾病的母親已不容易，而符父也非容易照顧之人，長照機構才會不斷要求符將老父帶走。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線