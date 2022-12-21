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人妻復婚卻「走心」男網友 夫見她患憂鬱才知被戴綠帽

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

陳姓女子2020年2月嫁給林姓男子，兩人隔年離婚，但一周後又復婚，結果陳女復婚後4個月，和曾追求她的蔡姓男子發生性關係，後卻遭蔡男冷落，憂鬱病情加重。林男發覺自己遭戴綠帽，打電話質問蔡男，蔡在電話中當場承認和陳女有親密關係。法院審理後，認定蔡男侵害林男配偶權，判賠24萬元。

判決指出，陳女、林男2020年2月結婚，兩人因故曾在去年6月離婚，但離婚不到一周隨即又復婚，只不過夫妻倆為顧慮孩子感受，復婚後雖然感情很好，還會一起出遊，卻沒有同住在一起。

去年9月間，陳女、林男發生爭吵，正巧在網路認識兩年多的蔡男私訊陳女寒暄，曾追求過陳女的蔡男，為了討陳女歡心，還自願幫她支付新竹房租，去年10月、11月蔡男邀請陳女南下高雄旅遊，兩人也在蔡男家中發生性關係。

後來蔡男不滿陳女不斷提及當年他離開陳女的往事，等陳女回到新竹後，蔡男想要冷靜一陣子。陳女不滿蔡男跟她上了兩次床，卻突然冷落她，自覺遭到對方玩弄感情，憂鬱症病情因此加重。林男見蔡女患上憂鬱症，每天不厭其煩的照顧，陳女看到丈夫的付出，才坦承自己曾「走心」蔡男。

林男發覺自己遭戴綠帽後，打電話質問蔡男，「你知道她結婚了嗎」，蔡男坦承「她有跟我講」，林男再逼問「你們有沒有發生關係」，電話裡的蔡男也承認「有」。

遭戴綠帽的林男，氣得對蔡男求償60萬元，蔡男挨告後喊冤，稱陳女曾說過她離婚，但沒告訴他有復婚，幫陳女支付房租是對方要求，並不是他自願要付，夫妻兩人婚姻有破綻，不應該歸責於他。

高雄地院法官審理後，認為蔡男曾在電話中承認和陳女發生關係，也知道陳女已婚，確實侵害到林男的配偶權，綜合相關事證、兩人經濟條件等，判蔡男需賠償林男24萬元慰撫金，全案仍可上訴。

蔡姓男子和陳姓人妻發生關係，被法院判賠24萬元。。示意圖。圖／Ingimage
蔡姓男子和陳姓人妻發生關係，被法院判賠24萬元。。示意圖。圖／Ingimage

憂鬱症 離婚

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