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酒駕不配合上銬　謊稱帶巨款還嗆警「若錢少你就知道」

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄27歲姚姓男子為酒駕累犯，昨晚駕駛小貨車違規遭警攔查，又被發現酒駕，當下姚男不配合上銬，還跟員警發生拉扯，更謊稱車內有包包裝有12萬，還威脅警「若錢少你就知道！」。警方將人上銬後，替姚拿包包，發現裡面僅有8000元，眼看謊言被戳破，他態度才軟化，警詢後，人依法送辦。

楠梓警分局翠屏派出所員警昨晚11時28分許，巡經德賢路時，發現姚男駕駛小貨車違規迴轉，便上前將人攔下。

當下姚男面有酒容，向警方供稱當晚7時許有喝「保力達」藥酒，經吹氣酒測值達每公升0.38毫克，明顯超標，涉犯公共危險罪；當下警方要將人上銬，他情緒卻相當激動，不斷說「等一下、等一下」。

過程中，姚男與警方拉扯，姚還大喊「包包裡面有12萬！如果少了錢你就知道了！」還作勢要回車上拿東西，造成員警手腳擦挫傷，後遭壓制。

順利將人上銬後，員警便協助到車上拿取姚男聲稱裝有12萬的包包，打開逐一清點，發現裡面只有8000元，將姚打臉，當下他竟尷尬回說，「這樣我怎麼看？」。

因謊言被戳破，姚男眼看無計可施，情緒才慢慢變穩定，事後也向警方道歉，後悔自己酒駕還亂說話；警詢後，將他依妨害公務及公共危險罪嫌移送偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄27歲姚姓男子為酒駕累犯，昨晚再犯駕駛小貨車又違規遭警攔查，與員警爆發拉扯。記者陳弘逸／翻攝
高雄27歲姚姓男子為酒駕累犯，昨晚再犯駕駛小貨車又違規遭警攔查，與員警爆發拉扯。記者陳弘逸／翻攝
高雄27歲姚姓男子為酒駕累犯，昨晚再犯駕駛小貨車又違規遭警攔查，與員警爆發拉扯。記者陳弘逸／翻攝
高雄27歲姚姓男子為酒駕累犯，昨晚再犯駕駛小貨車又違規遭警攔查，與員警爆發拉扯。記者陳弘逸／翻攝

酒駕 妨害公務 酒測

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