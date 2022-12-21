把5歲童丟給泥醉女友鬧人命 苗栗男一審無罪二審逆轉

苗栗縣芎姓男子在3年前與姚女交往時，不顧姚女已喝醉倒在無照明設備的流東溪橋，仍將姚女5歲的兒子，帶往姚女身邊，不巧彭姓司機行經該處時，意外撞上男童，男童送醫不治，一審時認定芎交付男童給姚女，不算無人可救助場所，判無罪，二審昨宣判逆轉，改判芎1年6月徒刑。

二審認定，根據證人證詞，芎與姚女已從白天喝了一整天，雖然監視器有拍到姚女上橋時仍站著，但芎將男童帶給姚女，隨後跑回工寮睡覺後，事隔不到15分鐘，男童即被彭姓貨車司機撞上，而且在貨車司機撞上前，還有一名前車駕駛，發現姚女已躺在路邊、男童坐在一旁，認為非常危險，下車指揮交通，但沒想到姚女、男童仍被撞上。

二審認為，芎男明知姚女已處於泥醉、沒有行為能力的狀態，仍將男童丟給姚女，有遺棄致死的間接故意，撤銷一審判決，改判1年6月徒刑。

判決指出，苗栗縣芎姓男子，與姚女及其5歲兒子同住，芎與姚女是情侶關係，2019年8月9日晚間，芎與姚女一同步行返回芎住處附近菜園的工寮休息，當時姚女已處喝醉狀態，姚女步行途中，即倒臥在國校新村附近的流東溪橋上。

芎男見姚女倒臥橋上，但姚女兒子仍在其住處，所以芎到住處帶出男童後，帶回流東溪橋，將姚女兒子交付給姚女照顧，隨即離開現場。

不過因姚女不勝酒力，睡死在橋邊，僅在看到兒子時，警示「靠邊一點，不然很危險」，隨後即不醒人事。

當晚10時許，彭姓貨車司機開車行經該處時，疑因現場沒有照明設備，加上天色昏暗，疑沒有注意到男童在路旁，彭車撞上男童、姚女後，造成二人多處傷勢，而男童因頭顱骨折、頭肩部多處開放性傷口，傷重不治，姚女傷勢無大礙。

檢方偵辦全案時，除了將肇事司機以過失致死罪送辦外，也認定芎男將男童交付給泥醉的姚女，涉及遺棄致死罪，也依法起訴。

一審審理時，不認定芎男交付男童時，是將男童置於一個無人可予救助的場所，或是使男童在生命危險狀態，處於更加危險情形，全案事證不足，判芎無罪，不過二審推翻認定，撤銷改判。