貨到付款錢帶不夠竟拆包裹取物 女子被依竊盜罪判拘役

嘉義縣何姓女子到超商領包裹時發現攜帶的現金不夠，在堆疊的包裹中找到訂購的7件包裹，趁店員不注意時，打開當中3件商品放在褲內，若無其事地結帳後離去；案經店員盤點包裹發現數量短缺，調監視器報警，警方循線將何女送辦，嘉義地方法院依竊盜罪判拘役50天。

何女在今年9月15日上午到超商領取包裹，趁當時值班的吳姓店員不注意時，從堆疊在店內角落的包裹堆中，找出她所訂購的包裹共7件，隨即將其中3件包裹的外包裝牛皮紙袋撕開，從中取出所購買的商品放進短褲內，拆卸的包裹紙袋丟入店內垃圾桶，然後將剩餘的4件包裹帶到櫃台結帳後離去。吳男在盤點包裹時發現數量有短少情形，經調閱監視器錄影畫面檢視，報警處理。