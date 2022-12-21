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貨到付款錢帶不夠竟拆包裹取物 女子被依竊盜罪判拘役

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣何姓女子到超商領包裹時發現攜帶的現金不夠，在堆疊的包裹中找到訂購的7件包裹，趁店員不注意時，打開當中3件商品放在褲內，若無其事地結帳後離去；案經店員盤點包裹發現數量短缺，調監視器報警，警方循線將何女送辦，嘉義地方法院依竊盜罪判拘役50天。

何女在今年9月15日上午到超商領取包裹，趁當時值班的吳姓店員不注意時，從堆疊在店內角落的包裹堆中，找出她所訂購的包裹共7件，隨即將其中3件包裹的外包裝牛皮紙袋撕開，從中取出所購買的商品放進短褲內，拆卸的包裹紙袋丟入店內垃圾桶，然後將剩餘的4件包裹帶到櫃台結帳後離去。吳男在盤點包裹時發現數量有短少情形，經調閱監視器錄影畫面檢視，報警處理。

警訊時何女坦承不諱，警方依竊盜罪嫌函送法辦，檢方聲請簡易判決，法院審酌，被告並非沒有謀生能力，為貪圖不法利益，竊取自己尚未結帳的包裹，欠缺尊重他人財產權的法治觀念；但已賠償所竊物品的價值全額，依犯竊盜罪，處拘役50日，得易科罰金，可以上訴。

女子錢帶不夠竟竊取自己尚未結帳的包裹，被法院依竊盜罪判拘役。圖／本報資料照片
女子錢帶不夠竟竊取自己尚未結帳的包裹，被法院依竊盜罪判拘役。圖／本報資料照片

竊盜 超商

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