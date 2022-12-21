民進黨新北現任議員涉買票 喊冤「為何被抹黑」30萬交保

現任民進黨籍新北市議員賴秋媚被檢舉買票，新北地檢署昨天指揮法務部調查局新北市調查處搜索，帶回賴秋媚與其女兒，複訊後諭知賴30萬元交保、其女兒20萬元交保。

賴秋媚是新北市第二選區現任議員，此次2022大選參選連任，以1千多票與連任失之交臂，是落選頭，即將在本月25日卸下議員身分。

檢方調查，賴秋媚涉嫌以餐會向具投票資格的民眾買票，請來專門辦桌的外燴公司辦桌，席開3桌以上，被民眾檢舉涉嫌以餐會方式買票。新北地檢署昨天上午指揮新北市調處，兵分三路前往賴秋媚服務處、住所等處搜索，查扣電腦資料等證物，並帶回賴秋媚與其女兒，另通知外燴公司等10餘名證人到案說明。

稍早賴秋媚被新北市調處移送地檢署複訊，她面對記者提問「覺得被冤枉嗎」大方回應「是阿」，並說餐會「是一年一度的會員大會，而且所有會員都是有繳費的，無奈反問「為甚麼會被抹黑？」，她強調，所有的證據、所有的收據，都已經給檢察官了，「不知道他們在幹嘛」。

檢察官稍早訊問完畢後，認為賴秋媚與其女兒涉嫌違反選罷法罪嫌重大，諭知賴秋媚30萬元交保，其女兒則諭知20萬元交保。 賴秋媚（左）與其女兒稍早移送新北地檢署複訊後，檢方各諭知30萬、20萬交保。記者柯毓庭／攝影

【中央社新北20日電】

現任民進黨籍新北市議員賴秋媚尋求連任失利，還遭爆涉嫌透過餐會賄選，賴秋媚對此喊冤；新北地檢署檢察官今天深夜複訊完後，諭令賴秋媚與她女兒分別以新台幣30萬元與20萬元交保。

賴秋媚當過3屆新北市議員，這次選舉以1000多票之差成了落選頭，將在25日卸任，結果遭爆出涉嫌透過餐會向具投票資格的民眾賄選。

台灣新北地方檢察署今天指揮法務部調查局新北市調查處與新北市政府警察局林口分局前往賴秋媚服務處與住處等3處搜索，查扣電腦資料等證物，並帶回賴秋媚與她的戴姓女兒調查，另通知10餘名證人到案說明。

賴秋媚與戴女今天晚間近9時移送地檢署複訊，賴秋媚面對媒體詢問是否覺得被冤枉時說「是啊」，並說這是一年一度會員大會，且所有會員都有繳費，不解為什麼會被抹黑，所有證據與收據都已給檢察官，「不知道他們在幹嘛」。

檢察官訊問完畢後，認賴秋媚與戴女涉嫌違反公職人員選舉罷免法，犯罪嫌疑重大，分別以30萬元與20萬元交保。（編輯：陳政一）1111120