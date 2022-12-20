被指涉餐會買票 民進黨籍議員賴秋媚移送複訊喊冤

現任民進黨籍新北市議員賴秋媚此次參與連任失敗，即將在本月25日卸下議員身分，今天卻傳出賴秋媚因涉嫌買票，被法務部調查局新北市調查處帶回調查。

晚間近9時，賴秋媚與女兒被移送地檢署複訊，面對記者提問她大聲喊冤，說「會員大會每年都有」，且參與會員都有繳交會費，不懂為何會被抹黑指涉及買票。

檢方調查，賴秋媚涉嫌以餐會向具投票資格的民眾買票，請來專門辦桌的外燴公司辦桌，席開3桌以上，被民眾檢舉涉嫌以餐會方式買票。新北地檢署今天上午指揮新北市調處，兵分三路前往賴秋媚服務處、住所等處搜索，查扣電腦資料等證物，並帶回賴秋媚與其女兒，另通知外燴公司等10餘名證人到案說明。

稍早賴秋媚被新北市調處移送地檢署複訊，她面對記者提問「覺得被冤枉嗎」大方回應「是阿」，並說餐會「是一年一度的會員大會，而且所有會員都是有繳費的，無奈反問「為甚麼會被抹黑？」，她強調，所有的證據、所有的收據，都已經給檢察官了，「不知道他們在幹嘛」。