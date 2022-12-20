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一連23天強力執行酒駕專案 行政執行署今執法2842萬

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部行政執行署今天表示，自2022年11月15日起至今天，累執行酒駕罰鍰專案件數1萬2497件，有效執行金額為3億998萬5060元，全國13分署自今天起至2023年1月11日止共23天，另將展開新一波強力執行專案。

行政執行署說，新一波專案針對欠繳20萬元以上的酒駕者或拒絕酒測者，因他們嚴重漠視法紀，列為優先執行對象，專案執行期間，各分署均運用查扣存款、薪資、汽機車並查封不動產手段，必要時，再祭限制出境、拘提、管收手段。

行政執行署今天一開始即出動執行人員高達809人次，查封部分有土地370筆、建物64間、汽車4部、機車1輛，其他動產或股票有28件，並限制出境18人，有效執行金額是2842萬6071元。

行政執行署表示，台北高姓義務人拒絕酒測遭裁罰36萬元，已查扣高擁有文山區老泉街的土地，高若持續拒不繳罰款，將拍賣土地。

宜蘭林姓義務人是拒絕酒測的累犯，連同交通違規及健保費，滯欠57萬元，宜蘭分署多次通知林到場，林都拒不現身，現已祭出限制出境手段，若林持續神隱，不排除向法院聲請拘提。

此外，桃園池姓義務人拒絕酒測被裁罰18萬元，池是更生人，請求分期付款，桃園分署准池分期繳納，池如期繳納1年多後，將欠款全部繳清；楊姓義務人酒駕遭裁罰9萬9000元，桃園分署今天到楊平鎮區的住處，查封楊名下的房屋。

法務部行政執行署全國13分署今天起至2023年1月11日為止，另將展開新一波酒駕案強力執行專案。圖／行政執行署提供
法務部行政執行署全國13分署今天起至2023年1月11日為止，另將展開新一波酒駕案強力執行專案。圖／行政執行署提供

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