苗檢對鍾東錦提起當選無效之訴 鍾辦將蒐證證明濫權

苗栗地檢署今天對縣長當選人鍾東錦提起當選無效之訴，苗檢強調斟酌相關法規與多數法院見解後，包括鍾東錦在內，同案還有謝姓及林姓大湖鄉民代表當選人、傅姓大湖村長當選人，也提起當選無效之訴。

鍾東錦辦公室則聲明感到非常遺憾，因為苗栗地檢署再次淪為為特定政黨服務的工具，完全喪失司法機關應有的獨立性，將蒐集相關證據證明地檢署有濫權，及為特定政黨服務之情事，將委請律師對苗栗地檢署，表達嚴重抗議。

苗栗地檢署指出，檢方12月14日偵結起訴，指控選舉期間擔任鍾東錦、大湖鄉長落選人聯合競選總部陳姓主委及2名樁腳，在縣長、大湖鄉長、大湖村長、大湖鄉民代表選舉「四合一」涉及現金買票，斟酌相關法規與法院判決後，今天針對鍾東錦等4名當選人提起當選無效之訴。

苗檢說，按公職人員選舉罷免法第120條第1項第3款規定，當選人有同法第99條第1項之行為，檢察官得以當選人為被告，向該管轄法院提起當選無效之訴，且多數法院均認為「當選人」不以當選人本身自為者為限，如當選人對其親友、或競選團隊成員之賄選行為，有共同參與、授意或同意等不違背其本意等情形，均屬當選人之共同賄選行為。

甚至即便非競選團隊成員，若買票者實質上從事為候選人助選之活動，也無以排除其等間有為使上訴人當選之目的而共同賄選之可能，不以證明賄款來自候選人本人為必要，因此檢察官既已認定陳等3人有共同賄選之犯罪事實，陳又身為鍾東錦大湖鄉聯合競選總部主委，自應提起當選無效之訴。

鍾東錦辦公室則聲明，針對苗檢作為，鍾辦感到非常遺憾，因為苗栗地檢署再次淪為為特定政黨服務的工具，完全喪失司法機關應有的獨立性，此次遭地檢署起訴的陳姓被告，雖在地方基層選舉期間掛名擔任聯合競選總部主委，但其與鍾東錦並無實際往來，且陳已在偵查中明確表示，沒有幫鍾東錦買票，並強調縣長選舉不可能買票。

鍾辦指出，地檢署前次記者會清楚表示與候選人無關，沒想到檢察官竟不予採信，更未秉持無罪推論之原則，且未記取4年前對通霄鎮長胡亂起訴賄選及提當選無效，最後經法院判決無罪確定及當選有效。