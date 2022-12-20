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苗檢對鍾東錦提起當選無效之訴 鍾辦將蒐證證明濫權

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗地檢署今天對縣長當選人鍾東錦提起當選無效之訴，苗檢強調斟酌相關法規與多數法院見解後，包括鍾東錦在內，同案還有謝姓及林姓大湖鄉民代表當選人、傅姓大湖村長當選人，也提起當選無效之訴。

鍾東錦辦公室則聲明感到非常遺憾，因為苗栗地檢署再次淪為為特定政黨服務的工具，完全喪失司法機關應有的獨立性，將蒐集相關證據證明地檢署有濫權，及為特定政黨服務之情事，將委請律師對苗栗地檢署，表達嚴重抗議。

苗栗地檢署指出，檢方12月14日偵結起訴，指控選舉期間擔任鍾東錦、大湖鄉長落選人聯合競選總部陳姓主委及2名樁腳，在縣長、大湖鄉長、大湖村長、大湖鄉民代表選舉「四合一」涉及現金買票，斟酌相關法規與法院判決後，今天針對鍾東錦等4名當選人提起當選無效之訴。

苗檢說，按公職人員選舉罷免法第120條第1項第3款規定，當選人有同法第99條第1項之行為，檢察官得以當選人為被告，向該管轄法院提起當選無效之訴，且多數法院均認為「當選人」不以當選人本身自為者為限，如當選人對其親友、或競選團隊成員之賄選行為，有共同參與、授意或同意等不違背其本意等情形，均屬當選人之共同賄選行為。

甚至即便非競選團隊成員，若買票者實質上從事為候選人助選之活動，也無以排除其等間有為使上訴人當選之目的而共同賄選之可能，不以證明賄款來自候選人本人為必要，因此檢察官既已認定陳等3人有共同賄選之犯罪事實，陳又身為鍾東錦大湖鄉聯合競選總部主委，自應提起當選無效之訴。

鍾東錦辦公室則聲明，針對苗檢作為，鍾辦感到非常遺憾，因為苗栗地檢署再次淪為為特定政黨服務的工具，完全喪失司法機關應有的獨立性，此次遭地檢署起訴的陳姓被告，雖在地方基層選舉期間掛名擔任聯合競選總部主委，但其與鍾東錦並無實際往來，且陳已在偵查中明確表示，沒有幫鍾東錦買票，並強調縣長選舉不可能買票。

鍾辦指出，地檢署前次記者會清楚表示與候選人無關，沒想到檢察官竟不予採信，更未秉持無罪推論之原則，且未記取4年前對通霄鎮長胡亂起訴賄選及提當選無效，最後經法院判決無罪確定及當選有效。

鍾辦指出，地檢署故意曲解各當事人之陳述而故意入人於罪，利用司法迫害人民，明顯企圖藉此影響選舉結果，嚴重侵害中華民國民主法治之人權，鍾東錦辦公室將委請律師除依法提出答辯維護權益外，亦將蒐集相關證據證明地檢署有濫權，及為特定政黨服務之情事，並一併向監察院檢舉表達嚴重抗議。

苗栗縣長當選人鍾東錦辦公室發言人陳怡樺指控苗栗地檢署淪為為特定政黨服務的工具，將委請律師表達嚴重抗議。圖／鍾東錦競選總部提供
苗栗縣長當選人鍾東錦辦公室發言人陳怡樺指控苗栗地檢署淪為為特定政黨服務的工具，將委請律師表達嚴重抗議。圖／鍾東錦競選總部提供
苗栗地檢署主任檢察官莊佳瑋強調斟酌相關法規與法院多數見解，判決對縣長當選人鍾東錦提起當選無效之訴。圖／苗栗地檢署提供
苗栗地檢署主任檢察官莊佳瑋強調斟酌相關法規與法院多數見解，判決對縣長當選人鍾東錦提起當選無效之訴。圖／苗栗地檢署提供

鍾東錦 當選無效

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