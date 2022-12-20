聽新聞
test
0:00 / 0:00
留言指女星「偷吃別人老公」 蘿莉塔開庭：我講的都是親身經歷
藝人蘿莉塔（本名李晨菲）在臉書留言指藝人李沐晴「吃別人老公」被控加重誹謗罪，刑事部分判刑2月得易科罰金定讞；民事部分，李沐晴要求蘿莉塔賠償200萬元，台北地方法院今首度開庭，蘿莉塔親自出庭表示，她講的都是親身經歷。
蘿莉塔見臉書帳號「Alison WaWa Liu」2020年6月26日刊登辱罵李沐晴的文章後，用自己臉書帳號「Lolita Lee」留言回復「因為她已經吃別人男友&老公很多次，她也應該體會一下女生傷心的感覺。然後她有外遇啊哈哈哈哈」。
蘿莉塔指出，李沐晴確實「吃別人老公、男友很多次」，她所講的都是親身經歷，且經合理查證，她的前男友曾坦承和李沐晴發生性關係，但礙於男方已經結婚，不便當庭說出全名。
蘿莉塔說，她在Alison臉書貼文下方留言之前，確實和Alison通電話、傳訊息求證，「Alison告訴我，李沐晴和她老公外遇，而且還有嗑藥」。
蘿莉塔喊冤指出，她是透過僅有6、7人留言的私人臉書，去Alison貼文下方留言，而不是用有30幾萬追蹤者的粉絲專頁留言，她沒有刻意、散布留言，「如果我要散布用粉專就好了，不需要用寥寥無幾的私人臉書留言」。
李沐晴委任律師指出，蘿莉塔明知李沐晴沒有外遇，卻使用散布力強大的臉書平台留下不實言論，貶損李沐晴的人格和社會評價，侵害名譽權；再者，蘿莉塔是在Alison臉書貼文下方留言，依刑事卷證指出Alison臉書貼文至少有139人可以看到。
蘿莉塔庭後立即打電話聯絡律師，討論開庭內容，面對媒體詢問未接受訪問；法官諭知明年2月16日再開庭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言