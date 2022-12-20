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留言指女星「偷吃別人老公」 蘿莉塔開庭：我講的都是親身經歷

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

藝人蘿莉塔（本名李晨菲）在臉書留言指藝人李沐晴「吃別人老公」被控加重誹謗罪，刑事部分判刑2月得易科罰金定讞；民事部分，李沐晴要求蘿莉塔賠償200萬元，台北地方法院今首度開庭，蘿莉塔親自出庭表示，她講的都是親身經歷。

蘿莉塔見臉書帳號「Alison WaWa Liu」2020年6月26日刊登辱罵李沐晴的文章後，用自己臉書帳號「Lolita Lee」留言回復「因為她已經吃別人男友&老公很多次，她也應該體會一下女生傷心的感覺。然後她有外遇啊哈哈哈哈」。

蘿莉塔指出，李沐晴確實「吃別人老公、男友很多次」，她所講的都是親身經歷，且經合理查證，她的前男友曾坦承和李沐晴發生性關係，但礙於男方已經結婚，不便當庭說出全名。

蘿莉塔說，她在Alison臉書貼文下方留言之前，確實和Alison通電話、傳訊息求證，「Alison告訴我，李沐晴和她老公外遇，而且還有嗑藥」。

蘿莉塔喊冤指出，她是透過僅有6、7人留言的私人臉書，去Alison貼文下方留言，而不是用有30幾萬追蹤者的粉絲專頁留言，她沒有刻意、散布留言，「如果我要散布用粉專就好了，不需要用寥寥無幾的私人臉書留言」。

李沐晴委任律師指出，蘿莉塔明知李沐晴沒有外遇，卻使用散布力強大的臉書平台留下不實言論，貶損李沐晴的人格和社會評價，侵害名譽權；再者，蘿莉塔是在Alison臉書貼文下方留言，依刑事卷證指出Alison臉書貼文至少有139人可以看到。

蘿莉塔庭後立即打電話聯絡律師，討論開庭內容，面對媒體詢問未接受訪問；法官諭知明年2月16日再開庭。

蘿莉塔。記者林孟潔／攝影
蘿莉塔。記者林孟潔／攝影

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