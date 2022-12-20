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遭提當選無效之訴 鍾東錦嗆「演一齣笑話」：檢察官匪夷所思

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗地檢署今針對苗栗縣長當選人鍾東錦提起當選無效之訴，鍾東錦表示，司法為政治服務，起訴的檢察官的思維匪夷所思，非常可惡，考驗苗栗人的智慧與善良，將來必定在苗栗選舉留名。

鍾東錦及傅姓大湖鄉長落選人聯合競選總部陳姓主委被檢察官起訴涉嫌現金賄選，苗栗地檢署今天並提當選無效之訴。苗檢指出，公職人員選舉罷免法第120條第1項第3款規定，當選人有同法第99條第1項，「對於有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定之行使者」之行為，檢察官得以當選人為被告，提起當選無效之訴。

苗檢指出，多數法院均認為「當選人」不以當選人本身自為者為限，如當選人對其親友、或競選團隊成員之賄選行為，有共同參與、授意或同意等不違背其本意等情形，均屬當選人之共同賄選行為，可以參考台灣高等法院108年度選上字第2號民事判決意旨。

苗檢說，地檢署已認定陳男等3人有共同賄選之犯罪事實，陳男又是鍾的大湖鄉聯合競選總部主委，自應提起當選無效之訴。

對此，鍾東錦說「我問心無愧」，第一他不認識陳姓主委，也沒有陳的電話，及任何通聯紀錄。

鍾東錦說，縣長選舉他不買票也可以勝選，怎麼會去買1票？鄉親都看在眼裡，檢察官提起當選無效之訴，完全不符合比例原則，讓他匪夷所思，不知道檢察官思維，是不是為了業績？司法為政治服務，非常可惡，演一齣笑話，考驗苗栗人智慧與善良。

鍾說，如果這樣就可以提起當選無效之訴，那要怎麼選舉？就以下次總統選舉為例，只要一、二個人涉賄，就可以提起當選無效之訴，無限上綱很詭異，他問心無愧，如果他當選無效必須改選，他相信鄉親的眼睛是雪亮的。

苗栗地檢署今天對苗栗縣長當選人鍾東錦提起當選無效之訴，鍾東錦痛批政治為司法服務之嫌。圖／本報資料照片
苗栗地檢署今天對苗栗縣長當選人鍾東錦提起當選無效之訴，鍾東錦痛批政治為司法服務之嫌。圖／本報資料照片

當選無效 檢察官 鍾東錦 賄選

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