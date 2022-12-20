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台中331名酒駕犯欠1億元罰款 執行署扣房、BMW即就範

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

行政執行署台中分署，貫徹政院「酒駕零容忍」態度，今日起展開酒（毒）駕罰鍰欠款案件的強制執行，分署統計有331名義務人，欠款1億餘元，今天陸續執行後，已強制執行金額361萬元，其中有人聽到房產、BMW被查封，馬上配合繳款。

行政執行署台中分署從今天起至明年1月11日，聯合全國13個分署，同步展開強力執行滯欠酒（毒）駕罰鍰案件，已貫徹政院「酒駕零容忍」決心，欠款金額在20萬元以上的酒駕者，以及拒絕酒測的義務人，列為優先強力執行對象。

經統計，繫屬台中分署需強制執行的案件義務人有331位，總欠款罰鍰金額達1億餘元，今天展開大執法後，已執行200件，強制執行金額達361萬元。

其中潭子區許姓男子（29歲）在前年5月間，行經神岡區時，因拒絕酒測被開罰18萬元，因逾期不繳被移送執行，台中分署發現，許陸續還有無照駕駛、超速、紅燈右轉等罰單未繳，累計17件達21萬餘元。

台中分署今天前往執行，查封許男名下一輛BMW轎車，許男母親還替許求情，辯稱家境困難，希望能給機會分期付款，還在分署人員查封時，馬上到超商領出6萬元繳給分署，但分署依法查封，還要許母轉告，要許繳清罰鍰，避免車輛被拍賣。

另外東區李姓男子（50歲）曾因酒駕入監服刑，出獄後在去年間又因酒駕拒測，遭開罰18萬元，台中分署發現李還有其他罰單欠款，總計22萬餘元，不過李沒有薪資、存款可供查封，但有一棟25坪的3樓透天老厝，市價約千萬元。

台中分署今天前往查封，因李與其妻仍住在其中，聽到房子要被查封後，承諾願意以每月6000元的方式還款，分署人員也要求李姓夫妻需按期繳納，以免房子遭拍賣。

台中分署提醒，農曆春節將至，尾牙等聚會多，但切勿酒駕上路，對於曾犯酒駕案件遭罰鍰的民眾，也提醒不要心存僥倖，趕快繳納才是上策。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市李姓男子欠酒駕罰款22萬餘元，行政執行署台中分署今天查封李名下房產。圖／行政執行署台中分署提供
台中市李姓男子欠酒駕罰款22萬餘元，行政執行署台中分署今天查封李名下房產。圖／行政執行署台中分署提供
台中市許姓男子欠酒駕等罰款21萬元，行政執行署台中分署今天查封許名下BMW，許母領出6萬元繳納。圖／行政執行署台中分署提供
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