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無照看診買票還詐領健保費34萬餘 新黨議員候選人林霈宸被訴
新黨籍新北市平地原住民議員候選人林霈宸，涉嫌以無照看診免掛號費向具投票資格的民眾買票，又因此涉詐領健保費34萬餘元，並違法出售快篩試劑，獲利三萬餘元，新北地檢署依違法醫師法等罪起訴。
檢方調查，林霈宸在新北市中和區開了一間診所，她未領有醫師執照，卻在診所內替民眾無照看診，並以聘僱的李姓醫師身分此向衛福部詐領健保費34萬餘元，又因參選市議員，以免除掛號費為代價向民眾賄選，還在臉書上高調宣傳，引來民眾檢舉。
檢方清查，發現林還透過新黨自大陸引進免費的快篩試劑上百盒，再以一劑50元的價格轉賣給從事快篩試劑買賣的民眾，獲利3萬餘元。
偵查時，林霈宸對於買票部分僅含糊稱「時間過太久了，記不清楚，但既然證人說有應該就是有」，其餘部分承認犯罪，檢方依醫師法、選罷法等罪起訴。
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