酒駕累犯欠百萬元又中風無力償還 農地慘遭法拍

花蓮一名60歲林姓男子，因多次酒駕等違規案件，裁罰約35萬元，加上他曾向數家銀行貸款約70萬元，上百萬罰鍰與債務卻因中風後無力償還。行政執行署花蓮分署發現林男名下除了350坪農牧用地外，沒有其他財產，只能法拍土地以還清債務。

執行署花蓮分署表示，住在吉安鄉的林男，滯欠共11件交通裁罰案件，其中有5件是酒駕違規，金額高達29萬8千元。林男另向數家銀行小額貸款合計約70萬元，均因無力償還而被銀行追償，陸續經由法院合併到花蓮分署執行。

執行署人員發現，林男去年12月意外中風後，雖然意識清楚，但右半身偏癱，只能長期臥床，由親友看護，他的配偶也因病臥床，兩人均須包尿布靠人照料，無力償還逾百萬元的債務及罰鍰，也無法分期繳納。

林男自稱因長期飲酒，身體狀況不好，中風臥床更是雪上加霜，無法工作也沒收入，全仰賴家人照顧療養，無力繳納酒駕及交通違規罰單，原本嘗試自行委賣土地處理欠款，因無人有意購買而作罷，變請花蓮分署直接將土地拍賣，希望能藉此清償部分罰鍰及債務。

花蓮分署提醒，酒駕不僅危害自己及他人生命身體安全，罰單被移送強制執行傷荷包，酒精成癮更傷害身體健康，將持續強力執行酒駕交通違規裁罰案件。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康