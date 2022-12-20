宜縣議員村里長共6人涉買票 檢方提當選無效之訴

宜蘭檢方指出，九合一選舉後仍積極查賄，近日再起訴8件現金賄選案件，並對當選連任的莊姓女縣議員與其他5名村里長提起當選無效之訴。

台灣宜蘭地方檢察署發布新聞稿表示，為杜絕賄選，查賄小組於九合一選舉選前、選後除積極查察賄選外，對於涉及賄選的當選人也主動依公職人員舉罷免法，提起當選無效之訴，希望淨化選風，維護民主政治。

檢方指出，查賄專案小組近日再偵查終結起訴8件現金賄選案，並提起6件當選無效之訴。其中，頭城鎮下埔里林姓里長當選人在選前為求當選，涉以每票新台幣1000元對選民買票，涉犯選罷法的投票行賄罪，檢方偵查終結起訴，並一併提起當選無效之訴。

其次，三星鄉貴林村張姓村長當選人涉以每票1500元至3000元對選民買票，檢方偵查終結起訴，並一併提起當選無效之訴。

再者，三星鄉大義村鄭姓村長當選人涉以每票2000元對選民買票，檢方偵查終結起訴，並一併提起當選無效之訴。

還有，宜蘭市七張里林姓里長當選人與陳姓樁腳涉以每票1000元對選民買票，檢方偵查終結將2人起訴，並一併提起當選無效之訴。

檢方指出，宜蘭縣第1選區（宜蘭市）莊姓女縣議員當選人的父親，為讓女兒當選，涉以每票4000元對選民買票，檢方除對莊父提起公訴，並認為父女2人同住，應曾共同商討選情及情勢，檢方一併對莊女提起當選無效之訴。

檢方表示，另有關現金賄選起訴案件，包括蘇澳鎮新城里陳姓里長候選人的蘇姓、劉梅姓樁腳在選前為使不知情的陳姓候選人當選，涉以每票1000元對選民買票，涉犯選罷法投票行賄罪嫌，檢察官查終結起訴。

宜蘭縣第10選區（蘇澳鎮）陳姓縣議員候選人的廖姓、陳姓與簡姓3名樁腳在選前為使不知情的陳姓候選人當選，涉以每票1000至5000元對選民買票，檢察官查終結對3名樁腳提起公訴。

蘇澳鎮黃姓鎮民代表候選人的許姓樁腳等2人在選前為使不知情的黃姓候選人當選，涉以每票3000元對選民買票，檢察官查終結對2人提起公訴。

另外，壯圍鄉第2選區張姓鄉民代表當選人涉犯選罷法的投票行賄罪嫌，檢察官已於選前偵查終結提起公訴，因張姓被告遭公告當選，檢察官再對張姓被告提起當選無效之訴。