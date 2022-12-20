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高雄分署打擊酒毒駕 罰單逾期未繳立即分案執行

中央社／ 高雄20日電

行政執行署高雄分署為打擊酒毒駕，今天動員23人次現場執行勸繳，查封5輛汽機車、53筆土地、5筆建物，更與高市府交通局達成協議，民眾若罰單逾期未繳就立即分案執行。

法務部行政執行署高雄分署為維護民眾交通安全，貫徹法務部行政執行署推動「強力執行酒毒駕裁罰專案」，今天與其他12分署同步執行，總共動員23人次現場執行及勸繳，共查封5部汽機車、53筆土地、5筆建物，限制出境14人次。

高雄分署發布新聞稿指出，這些查封的動產及不動產，將再次限期通知義務人自動繳納或辦理分期，如逾期不繳，將在下月起陸續鑑價、拍賣；希望透過強制執行財產方式，讓酒駕、毒駕義務人付出沉痛代價，進而讓民眾有所警惕，有效杜絕酒駕與毒駕歪風。

此外，為加速酒毒駕裁罰專案執行程序，高雄分署事前邀集高雄市政府警察局、交通局交通事件裁決中心召開專案會議，建立合作模式，針對警方取締酒毒駕案件所查扣汽機車，交由高雄分署進行拍賣程序，透過各政府機關橫向聯繫，強化執行程序，杜絕違規民眾僥倖心態。

高雄分署表示，目前已就酒毒駕裁罰案件，與高市交通裁決中心成立聯繫窗口，逾期未繳就立即分案執行；強制執行酒毒駕罰鍰目的不在於要為國庫徵收多少錢，而是要貫徹法律，希望所有民眾都「喝酒不開車、開車不喝酒」，呼籲民眾切勿以身試法、心存僥倖。

其中，高雄謝姓男子今年3月6日騎乘機車並拒絕酒測，遭裁罰新台幣18萬元，原在高市交通事件裁決中心辦理分期，但繳了3萬元後就因逾期未繳遭移送高雄分署執行；因謝男名下除有三民區透天厝，還有近年新購的LEXUS車輛，且有高額銀行利息所得，他接獲傳繳通知後擔心財產被扣押，立即繳清罰款餘額15萬元。

毒駕 法務部 酒駕

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