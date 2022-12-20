酒駕拒測但不繳罰款 台北分署半天查封雙北3處不動產

年關近聚會、餐敘多，增加酒後駕車的機率，法務部行政執行署台北分署配合「酒駕零容忍」政策，今天專案執行酒駕罰鍰專案，半天之內即查封3位義務人公寓、土地等不動產並現場催繳。

台北分署說，新北市新店區50歲郭姓男子、台北市信義區60歲周姓男子分別於2014年11月、2019年3月遭員警攔檢拒絕酒測，各被裁罰9萬元，但不繳納罰鍰，今天派人員到郭、周住處查封2人名下位於新店區寶安街、信義區吳興街的公寓。

此外，台北市文山區50歲的高姓男子，也多次拒絕酒測被吊銷駕駛執照，前後遭裁罰36萬元，高姓男子不繳錢，其名下位於文山區老泉街約490平方公尺的土地也被執行人員查封。

台北分署指出，郭、周、高3人如果仍拒不繳納罰款，即接續進行拍賣程序，以貫徹國家公權力，呼籲惡意欠繳的義務人儘速辦理繳款，以遏止酒駕歪風。