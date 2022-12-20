追討社團併公職年資溢領退休金釋憲 救國團：時效比死刑追訴期還長

考試院銓敘部2017年制定「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」，行政機關應將社團年資併計公職年資，重新核算退休公職人員的退休金，並追討溢領的款項。台北高等行政法院、台北地方法院法官審理相關案件，認為有違憲之虞，聲請釋憲，憲法法庭今召開言行辯論。

我國早期政經環境特殊，決定部分社團專職人員的年資從寬採計為公職年資，並核發退離給與，與一般公職年資採計方式不同；銓敘部2017年制定條例處理，另「社團專職人員」包括國民黨各黨部、救國團、中國童子軍總會、中國大陸災胞救濟總會等。

條例第4、5條規定，行政機關須針對社團年資併計公職年資領取退離給與的公職人員，扣除社團年資之後，重新核計退離給與，若有溢領者，退休人員或社團須連帶返還款項。

聲請法官認為條例規定恣意立法、以專法溯及既往數十年前已審定的退休公職人員年資，減少退休金，違反平等、法不溯既往、信賴保護、不當聯結禁止等原則，恣意立法而違反平等原則，也侵害憲法保障的財產權。

憲法法庭行言詞辯論，關係人救國團代表鄭斐文指出，條例要求救國團負擔連帶責任，顯無合憲的公益基礎，也欠缺重大急迫的公益目的，且真正溯及既往追償近70年，「比死刑追訴期還長」，不符轉型正義的目的，製造社會對立和仇恨，破壞團結。

東吳大學法律系教授陳清秀表示，政府當時成立許多民間社團執行公務，性質等同於政府機構，互相採認年資有其正當性、合法性；他話鋒一轉指出，條例立法太荒謬，轉型正義不能無限上綱，不應該追殺無辜的第三人，懲罰良善的公務員、人民，「難道他們對於台灣社會沒有貢獻嗎？」

他說，政府不要以轉型正義名義就為所欲為，行政機關要講道理，中華民國要講道理，國家才會進步，法的安定性、信賴保護是國家應該有的誠信，政黨不管如何輪替，應該堅守人權保障、不應該讓步，建請大法官判決條例違憲。

台灣大學政治系教授黃錦堂認為，條例課予8個社團連帶責任過當，因社團不是「肇事者」，肇事的是當時決策者；中興大學法律系教授李惠宗指出，條例沒有限制追繳時效有違憲疑慮。