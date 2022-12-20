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投保中心求解任群聯潘健成董事案 二審仍敗訴

中央社／ 台北20日電

群聯公司之前發生財報不實事件，投保中心主張前董事長潘健成不適宜擔任董事，向法院訴請裁判解任其董事職務。一審判決駁回。二審今天仍認投保中心興訟超過2年除斥期間，駁回上訴。

投保中心主張，群聯公司自民國98年間起至103年間止所編製的財務報告，對於重要性的投資決策資訊並未如實揭露於財務報告上，潘健成將這些資產負債表、損益表核章，再由群聯公司將內容重大虛偽不實的財務報表上傳公告，損害證券交易市場投資人的正確判斷，及主管機關對於群聯公司財務報告查核的正確性，請求解任潘的董事職務。

一審新竹地方法院認為，潘所涉刑案最終經檢察官提起公訴後，投保中心在108年10月25日向法院提起解任董事訴訟，已逾2年的除斥期間而歸於消滅，請求難認為有理由，判決駁回。

投保中心提起上訴，二審由台灣高等法院審理，今天認定一審判決並無違誤，駁回上訴。全案可上訴。

群聯前董事長潘健成。群聯／提供
群聯前董事長潘健成。群聯／提供

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