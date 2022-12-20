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花蓮酒駕累犯欠款上百萬無力繳納 將法拍土地清償

中央社／ 花蓮縣20日電

花蓮60歲林姓男子因多次酒駕等違規案件遭裁罰新台幣35萬餘元，也向數家銀行小額貸款約70萬元，上百萬債務及罰鍰因意外中風後無力償還，名下350坪農牧用地將法拍。

行政執行署花蓮分署今天發布新聞稿指出，吉安鄉林姓義務人滯欠11件交通裁罰案件，其中5件酒駕違規，金額就高達29萬餘元，另外，林男也向數家銀行小額貸款共70萬元，均因無力償還被銀行追償，陸續經法院合併到執行署花蓮分署執行。

執行署人員多次前往林男家中探視，並討論償還計畫，得知林男去年底中風後，右半身偏癱，需臥床，林男的配偶也因病臥床，2人都須包尿布靠人照護。

林男向執行署人員表示，因長期飲酒，身體狀況不好，中風後需臥床由親友看護，沒辦法工作也沒收入，無法繳納積欠債務，原本想自行委賣名下350坪大小的山坡地保育區農牧用地，因無人有意購買，同意以執行不動產方式清償滯欠罰鍰與債務。

行政執行署花蓮分署提醒民眾，酒後不開車，罰單被移送強制執行傷荷包，酒精成癮更傷害身體健康，花蓮分署會持續強力執行酒駕交通違規裁罰案件。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕

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