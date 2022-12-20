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兒無照騎車又酒駕 母無奈代繳罰鍰

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

年節將至，民眾聚會餐敘年終尾牙頻繁，酒駕違規事件增加， 不少欠繳罰單民眾遭行政執行署催繳，彰化分署統計今年以來共執行違規酒駕義務人1200多人，採取現場執行勸繳、扣押存款或薪水、查封拍賣車輛或不動產等各種強制執行手段，總計執行徵起達886萬餘元，約達4成，並不算高。

行政執行署彰化分署簡任行政執行官李鴻明說， 轄區違規酒駕義務人不少是較弱勢、打零工，沒有固定薪資民眾，確實名下沒有財產，也居無定所，即便強力執行也難順利催繳，全國13執行分署將於年底同步啟動實施強力執行滯欠酒駕罰鍰案件專案，更密集催繳。

彰化市剛年滿20歲林姓男子，在未成年時即有多次無照騎車遭彰化監理站裁罰5500元至9000元不等。又遭人檢舉騎車時亂吐檳榔渣，被彰化縣環境保護局開罰1200元。

林男對於罰單皆拒不繳納，今年2月12日晚間10點多照騎車途經彰化市彰南路與彰興路口，經警方臨檢酒測酒精濃度超過規定標準，遭彰化監理站裁罰1萬5000元，並於1年內不得考領駕照，共欠繳3萬6千元。

彰化分署近日至林男住家現場執行，沒找到林男，發現該址現由林男母親經營托嬰中心，彰化分署執行人員表明來意，林母神情緊張擔心影響家長觀感，表示願當場先代兒繳納1萬元，拜託執行人員不要查封林男名下由阿公疼孫所贈與的房地，之後會申請分期繳納。

林母無奈指出，丈夫多年前發生車禍，長期須人照顧無自理能力，更無力教養小孩，等同偽單親家庭。林男自幼由她獨自帶大，交友不慎誤入歧途，日前剛轉職無穩定收入，只能由她代繳違規罰鍰，已多次叮嚀林男自我約束偏差行為。

彰化分署表示，林男違規時是未成年人，但現已成年應為自己不法行為負責，若仍拒不繳納違規罰鍰，將依法扣押林男薪資及查封林男名下的房地。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彰化市剛年滿20歲林姓男子不繳納交通罰單欠了3萬6千多元，經彰化執行署執行，初步由母親先代繳1萬元。圖／行政執行署彰化分署提供
彰化市剛年滿20歲林姓男子不繳納交通罰單欠了3萬6千多元，經彰化執行署執行，初步由母親先代繳1萬元。圖／行政執行署彰化分署提供

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