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中醫行政幫拔針慘觸醫師法 又拿偽造護理師證書矇騙檢察官罪加一條
40歲姜姓行政助理任職於新北市新莊區某中醫診所，因遇到診所滿床，幫中醫師替針灸時間已到的民眾違法拔針，未料她又在偵查時偽造護理師證書被檢察官發現，罪加一條，被新北地檢署依醫師法、偽造文書罪起訴。
檢方調查，姜女去年4月30日下午6時許，因診所內滿床，蘇姓中醫師分身乏術，便要姜女幫她替民眾拔針，姜女應聲替民眾拔除針灸治療的12根針，卻因此觸犯醫師法，被民眾檢舉後移送地檢署調查。
檢方偵查時，姜女為了躲避相關刑責，竟異想天開從網上下載護理師證書，並將證書資料竄改後，兩度偵查庭上出示影本當作證據，企圖矇騙檢察官，檢方向新北市衛生局、衛生福利部確認後，才知姜女竟偽造文書，還誆稱曾就讀中華醫事科技大學，罪加一條，偵結後依醫師法、偽造文書罪起訴。
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