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中醫行政幫拔針慘觸醫師法 又拿偽造護理師證書矇騙檢察官罪加一條

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

40歲姜姓行政助理任職於新北市新莊區某中醫診所，因遇到診所滿床，幫中醫師替針灸時間已到的民眾違法拔針，未料她又在偵查時偽造護理師證書被檢察官發現，罪加一條，被新北地檢署依醫師法、偽造文書罪起訴。

檢方調查，姜女去年4月30日下午6時許，因診所內滿床，蘇姓中醫師分身乏術，便要姜女幫她替民眾拔針，姜女應聲替民眾拔除針灸治療的12根針，卻因此觸犯醫師法，被民眾檢舉後移送地檢署調查。

檢方偵查時，姜女為了躲避相關刑責，竟異想天開從網上下載護理師證書，並將證書資料竄改後，兩度偵查庭上出示影本當作證據，企圖矇騙檢察官，檢方向新北市衛生局、衛生福利部確認後，才知姜女竟偽造文書，還誆稱曾就讀中華醫事科技大學，罪加一條，偵結後依醫師法、偽造文書罪起訴。

姜女違法替接受針灸治療的民眾拔針，被檢舉後又在偵查階段用偽造的護理師證書向檢察官謊稱具護理師身分，被依醫師法、偽造文書罪起訴。圖／聯合報系資料照
姜女違法替接受針灸治療的民眾拔針，被檢舉後又在偵查階段用偽造的護理師證書向檢察官謊稱具護理師身分，被依醫師法、偽造文書罪起訴。圖／聯合報系資料照

偽造文書

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