促轉業務移交半年 法務部塗銷政治受難者的前科紀錄

促進轉型正義委員會2022年5月解散迄今半年，威權統治時期司法、行政不法案件的平復工作移交法務部；法務部昨天召開會議，通過補償案件受難者大多是因觸犯內亂罪、外患罪或戡亂時期檢肅匪諜條例的決議。

據了解，就審查通過的案件，法務部會依決議將平復名冊刊登在政府公報上，後續也將發函相關機關塗銷政治受難者的前科紀錄，澈底滌除國家不法加諸政治受難者的污名。

法務部昨天召開「平復威權統治時期司法不法及行政不法審查會」第1次委員會，通過曾依「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」予以補償的案件種類。

法務部指出，承接辦理的平復司法、行政不法案分為2類，第一類是曾依「二二八事件處理及賠償條例」、「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」、「戒嚴時期人民受損權利回復條例」獲得賠償、補償或回復受損權利的案件。

法務部說，此類案件無須再調查，可直接由法務部逐案確認受難者姓名，以及所受不法裁判、處分或事實行為，送審查會決議公告，並宣示予以平復。

另一類是未曾經過「二二八事件處理及賠償條例」、「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」、「戒嚴時期人民受損權利回復條例」而獲賠償、補償或回復受損權利的案件，為給予人民就個案平復的機會，由法務部依職權調查後，會送請審查會審議確認再予平復。