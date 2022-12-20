淡水里長候選人涉持4瓶高粱酒拜票賄選 選罷法起訴

新北市淡水區屯山里1號里長後選人李永得，遭控在九合一選舉前到周姓里民等4人家中拜票，涉分別拿出每瓶560元的高粱酒，拜託選民支持他。李獲294票落選，與屯山里里長當選人李永清得票數，相差僅26票。士林地檢署偵結，認定李男以4瓶高粱酒作為對價，請里民投票支持，依選罷法對有投票權人行求賄賂罪嫌起訴。

起訴指出，無黨籍李姓里長候選人今年10月底至11月初，到3名周姓男子、謝姓男子等4名里民家中拜票，表明自己是里長後選人，每戶交付1瓶價格560元的高粱酒，作為對價，拜託有投票權的里民在選舉時投票支持他，里民沒有表示支持，候選人留下高粱酒離開。

李永得承認賄選，原本辯稱高粱酒是為了支付租用牆面懸掛競選布條，最後坦承交付高粱酒是為了尋求里民支持，高粱酒在三芝區的雜貨店購買，每瓶560元。

證人們稱，平時只有互送種植的蔬菜，沒送過高粱酒，里長候選人送酒時有請里民選舉時幫忙。證人還稱，平常沒有特別交情，不曾一起喝酒，這瓶高粱酒有賄選嫌疑，里長候選人把酒放在桌上家離開，警察到場時，高粱酒還放在桌上，證人真的不敢動用。

士林地檢署表示，檢察官陳銘鋒指揮台北市刑大偵辦此賄選案，經傳訊被告、證人，扣得高粱酒，認為李永得為圖當選，涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項，對於有投票權人，行求賄賂約其投票權為一定行使罪，依法起訴，考量偵查中自白、態度良好，建請減輕其刑。

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