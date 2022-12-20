小心荷包！金門警方一口氣建置13處科技執法點
金門車輛增多，交通事故頻仍，金門縣警察局最近在全島增設13處易肇事路口(段)建置交通違規科技執法設備，預定自12月26日起啟用，警方提醒駕駛人要遵守交通規則，以免荷包大傷。
金門縣警局今天表示，為降低交通事故發生及傷亡人數，警察局分析近年來易肇事路口及路段，由中央補助經費，選定13處易肇事路口建置交通違規科技執法設備，執行項目有超速跟闖紅燈，下周一正式舉發交通違規。
對於警方一口氣增設這麼多的科技設備，不少民眾在網路上相互提醒，提醒要多加注意，以免傷荷包，也有人猛批警方「搶錢」，沒有改善之道，只能祭出罰單。
金門縣警局今天公布的新增的13處科技執法設備設置地點如下：
1、金城鎮民生路與民權路口（縣府工務處旁及地方法院前），執法項目為闖紅燈、未依號誌/標誌/標線行駛。
2、金城鎮民權路與環島西路口（永豐銀行對面及救國團旁），執法項目為闖紅燈、未依號誌/標誌/標線行駛。
3、金湖鎮伯玉路與中山路口，執法項目為闖紅燈、未依號誌/標誌/標線行駛。
4、金湖鎮環島南路與瓊徑路口，執法項目為闖紅燈、未依號誌/標誌/標線行駛。
5、金寧鄉環島西路2段長伶旅行社旁路段，執法項目為超速。
6、金寧鄉伯玉路2段（金霸王KTV旁），執法項目為超速。
7、金城鎮民權路永豐銀行對面，執法項目為超速。
8、金湖鎮伯玉路3段（近中山路口），執法項目為超速。
9、金湖鎮伯玉路雙瓊路口斜對面，執法項目為超速。
10、金湖鎮環島南路4段(夏興路段) ，執法項目為超速。
11、金湖鎮瓊徑路(陳坑路段) ，執法項目為超速。
12、金城鎮西海路2段(近宏玻陶瓷廠) ，執法項目為超速。
13、金城鎮西海路1-1計畫道路路口，執法項目為闖紅燈。
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