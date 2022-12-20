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台南男兩度拒酒測挨罰24萬 執行署查封土地、車輛等拍賣
台南51歲林姓男子2017年、2018年兩度因拒絕接受警方酒測，經台南第六、四警分局舉發，台南市交通局由原本裁罰9萬元，再加重到18萬元，兩次累計逾期未繳24萬5000元，陸續查封其共同持分土地、機車，且已7千元拍賣1輛機車，昨天又查扣名下1輛貨車，行政執行署將擇期拍賣。
行政執行署台南分署自本周啟動新一波酒毒駕裁罰案件專案執行，加強查扣存款、車輛、不動產，必要時則祭出限制出境處分，甚至向法院聲請拘提、管收，遏止酒毒駕事件持續發生。
台南分署指出，林於2017年11月間，在南區金華路，因拒絕接受酒測經市警第6分局舉發，市府交通局裁罰9萬元，未料，2019年10月間，行經安平區平豐路，再因拒接受酒測，經市警4分局舉發後，又被交通局裁罰18萬元。
然而，林遲未繳納罰鍰累計24萬5000元，經交通局移送台南分署強制執行，目前尚欠金額19萬7000元。
台南分署表示，去年5月間接獲交通局移送案件後，隨即清查林名下財產，發現他名下有南區持分土地，立即函請地政機關辦理查封登記土地1筆，又於去年12月間查扣其名下車齡14年的山葉機車，經公開拍賣後以7000元拍出。
至於這一波行動中，執行人員發現他名下福特貨車，停放在體育場旁的停車場，立即查扣，將定期進行拍賣。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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