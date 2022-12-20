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遺失手尾錢和老公吵架 她帶2歲女兒跳海獨活愛女身亡判關13年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台中市陳姓女子去年因遺失婆婆的「手尾錢」，與丈夫爭吵後想不開，帶2歲女兒到苗栗縣通霄海邊跳海，陳女獲救但女兒溺斃，一、二審認定陳女故意對兒童犯殺人罪判刑13年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

陳女（31歲）在去年1月22日晚間，弄丟婆婆手尾錢500元，與丈夫發生激烈口角，陳女一時想不開，帶2歲10月大的女兒外出，同年月23日上午10時許，陳女帶女兒走入通霄鎮白沙屯海邊，並遭海浪沖刷，跌入海中。

陳女和女兒最終被海浪打回岸邊，陳女仍有呼吸，但女兒已溺水窒息，陳女將女兒抱往堤防附近涼亭，卻沒有急救或對外求援，兩人被海巡人員尋獲時，女兒已身亡。

法院審理時，陳女否認犯行，辯稱女兒是不慎被海浪絆倒，她拉起女兒時也被海浪絆倒而短暫昏厥，且自己精神狀況不佳，一時慌張才延誤通報送醫，但法官不採信她的說詞，認為陳女是帶女兒走入海中，才會導致女兒溺水。

一、二審認為陳女僅因口角即剝奪年幼女兒生命，違反兒童權利公約保障兒少生存權的意旨，犯後未坦承犯行，依成年人故意對兒童犯殺人罪判刑13年，最高法院認為原審判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

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台中市陳姓女子去年因遺失婆婆的「手尾錢」，與丈夫爭吵後想不開，帶2歲女兒到苗栗縣通霄海邊跳海。示意圖／ingimage
台中市陳姓女子去年因遺失婆婆的「手尾錢」，與丈夫爭吵後想不開，帶2歲女兒到苗栗縣通霄海邊跳海。示意圖／ingimage

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